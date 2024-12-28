«Если фоне алкогольной интоксикации поднялась температура выше 38 градусов, следует немедленно обратиться за медицинской помощью, так как самостоятельные меры не всегда эффективны», - сообщила врач Тульской службе новостей.

Тульский нарколог Юлия Перминова поделилас мнением, что своему организму нужно помочь пережить новогоднее распитие алкоголя. Медик предупредила, что при употреблении спиртного он подвергается токсическому воздействию ацетальдегида – продукта распада алкоголя, который крайне негативно влияет на клетки. Вдобавок при приеме алкогольных напитков возникает обезвоживание, способствующее сгущение крови – в результате интоксикация усиливается еще больше и возникает риск тромбообразования. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или ишемическая болезнь сердца, предостерегла эксперт.Нарколог Перминова назвала мифы об употреблении алкоголя и борьбе с похмельем. В частности, врач посоветовала не верить, что жирная пища защищает от интоксикации спиртным. Специалистка подчеркнула, что жирные блюда, съеденные перед или после приема алкоголя, лишь создают лишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу, помогая возникнуть панкреатиту.Еще одним мифом является мнение, что при употреблении алкоголя нужно пить больше воды. Нарколог обратила внимание, что хотя вода в некотором коичестве важна для восстановления, все же предпочтительнее использовать напитки, способные восполнить в организме баланс минералов (это могут быть, например, регидрационные растворы или бульоны).Перминова добавила, что если человеку при употреблении алкоголя стало плохо, не нужно давать ему имеющиеся под рукой лекарства. В сочетании с алкоголем они могут создавать опасную нагрузку на печень и сильнее вредить желудку, поджелудочной железе.Также нарколог назвала мифом утверждение о существенной пользе активированного угля и приема новой порции спиртного для борьбы с похмельем. Перминова заметила, что хотя использование угля не нанесет вреда. против алкоголя, уже всосавшегося в кровь, он бесполезен. В свою очередь, свежепринятая доза алкоголя только интенсифицирует интоксикацию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарколог Мария Касперович объяснила, как помочь человеку, отравившемуся алкоголем

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