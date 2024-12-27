Не нужно давать кофе: нарколог назвала правильные способы помочь при отравлении алкоголем

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плохое самочувствие

Нарколог Касперович посоветовала открыть окно и обеспечить доступ свежего воздуха отравившемуся алкоголем человеку.

Отравление алкоголем в период новогодних застолий – не нонсенс. Избыток спиртного может стать фактором алкогольной интоксикации с появлением негативных симптомов, таких как сонливость, заторможенность, бледность или синюшность, скачок давления, проблемы с речью и сознанием, обморок. Психиатр-нарколог Мария Касперович объяснила, как помочь человеку, отравившемуся алкоголем.

«Если вы заметили симптомы отравления алкоголем, примите меры. Уложите пострадавшего на бок, чтобы избежать захлебывания рвотными массами. Обеспечьте доступ свежего воздуха», - поделилась рекомендацией эксперт.

Касперович добавила, что попытки дать пострадавшему от отравления алкоголем кофе или какие-то лекарства – это неправильно. Решать, нужно ли что-то принимать, должен врач. Если человеку очень плохо или он потерял сознание, лучшим способом помочь будет вызов скорой, подчеркнула нарколог в беседе с NEWS.ru.

До этого нарколог Виталий Холдин рассказывал, что опасным осложнением отравления алкоголем может быт отек мозга.
 
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько серьезно можно травмироваться пробкой от шампанского при его неправильном открытии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Мария Касперович
Мария Касперович
Здоровье
психиатр-нарколог
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Теги : употребление алкоголя, отравление, первая помощь, Мария Касперович