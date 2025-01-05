Врач Калюжная: частое использование гаджетов относится к опасным для психики привычкам

«Постоянная вовлеченность в цифровой мир ведет к ряду физических проблем, таких как потеря сна, ухудшение зрения, боли в шее и спине. Но главное — это воздействие на нашу психику», - предупредила Калюжная в комментарии для Lenta.ru

Врач Калюжная констатировала, что некоторые привычки современных людей могут вести к развитию серьезных психических расстройств. Одной из самых опасных в этом плане бытовых привычек является частое использование гаджетов, отметила она. По словам Калюжной, среднестатистический человек проводит примерно семь часов в день, глядя в свой смартфон. Это критически много, считает медик.Психиатр заявила, что частое использование гаджетов тесно связано с подверженностью тревожности и депрессии, а также с ухудшением когнитивных функций. Врач пояснила, что данные проблемы возникают из-за специфических изменений в выработке дофамина во время использования смартфонов.Также, добавила специалистка, к опасным для психики привычкам относится употребление слабоалкогольных напитков (например, пива) по вечерам. Калюжная уточнила, что пиво способствует повышению уровня сахара в крови и наряду с другими напитками содержит вещества, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна и депрессии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал вред привычки смотреть телевизор или «сидеть» в смартфоне . Медик заявил, что для человека опасны не сами гаджеты, а тяготение к малоподвижному времяпровождению в целом.

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