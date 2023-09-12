Нарколог Калюжная: печень обновится через год после отказа от алкоголя

Появляется желтушность склер и кожи

Развивается сильный, невыносимый зуд

Происходит потеря веса

Постоянная диарея

Раздувается живот

Постоянные отеки

Расширяются подкожные вены передней брюшной стенки

отсутствие контроля количества выпитого;

провалы в памяти;

похмельный синдром;

запойные периоды;

появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки.

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