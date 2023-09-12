Нарколог Калюжная: печень обновится через год после отказа от алкоголя
Алкоголь наносит большой вред организму, и одной из первых страдает печень. Если точка невозврата не пройдена, при отказе от алкоголя печень может восстановиться примерно через год, рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.
По словам медика, с каждой дозой развивается цирроз печени и повышается риск развития рака.
Когда человек бросает пить, позитивные изменения наступают довольно быстро. Так, уже через месяц спирт выветривается из мозга.
— Если завязать со спиртным не только на словах, но и на деле, то через год печень может обновиться и стать здоровой. Кроме того, улучшится метаболизм, пищеварение и общее самочувствие. Что немаловажно, полностью восстановятся половые функции, — отметила специалист РИАМО.
Цирроз печени — конечная стадия многих заболеваний печени, среди которых хронические гепатиты, алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени.
Что происходит при прогрессировании печеночной недостаточности:
- Появляется желтушность склер и кожи
- Развивается сильный, невыносимый зуд
- Происходит потеря веса
- Постоянная диарея
- Раздувается живот
- Постоянные отеки
- Расширяются подкожные вены передней брюшной стенки
Как писал «МедикФорум», психиатр-нарколог Областной наркологической больницы Ярославля Лев Мануилов рассказал о признаках того, что у человека сформировалась алкогольная зависимость.
Классические симптомы алкоголизма:
- отсутствие контроля количества выпитого;
- провалы в памяти;
- похмельный синдром;
- запойные периоды;
- появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки.
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