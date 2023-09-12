Нарколог Калюжная: печень обновится через год после отказа от алкоголя

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Алкоголь наносит большой вред организму, и одной из первых страдает печень. Если точка невозврата не пройдена, при отказе от алкоголя печень может восстановиться примерно через год, рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная.

По словам медика, с каждой дозой развивается цирроз печени и повышается риск развития рака.

Когда человек бросает пить, позитивные изменения наступают довольно быстро. Так, уже через месяц спирт выветривается из мозга.

— Если завязать со спиртным не только на словах, но и на деле, то через год печень может обновиться и стать здоровой. Кроме того, улучшится метаболизм, пищеварение и общее самочувствие. Что немаловажно, полностью восстановятся половые функции, — отметила специалист РИАМО.

Цирроз печени — конечная стадия многих заболеваний печени, среди которых хронические гепатиты, алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени.

Что происходит при прогрессировании печеночной недостаточности:
  • Появляется желтушность склер и кожи
  • Развивается сильный, невыносимый зуд
  • Происходит потеря веса
  • Постоянная диарея
  • Раздувается живот
  • Постоянные отеки
  • Расширяются подкожные вены передней брюшной стенки

Как писал «МедикФорум», психиатр-нарколог Областной наркологической больницы Ярославля Лев Мануилов рассказал о признаках того, что у человека сформировалась алкогольная зависимость.

Классические симптомы алкоголизма:
  • отсутствие контроля количества выпитого;
  • провалы в памяти;
  • похмельный синдром;
  • запойные периоды;
  • появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки.

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Теги : печень, алкголизм, алкгольная зависимость
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