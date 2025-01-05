Врач Угнивенко: теплая вода или молоко помогают справиться с изжогой без лекарств
Врач Угнивенко рассказал, что из подручных средств помогает унять изжогу, если в доме нет лекарств.
Челябинский медик Максим Угнивенко назвал простые средства от изжоги, к которым можно прибегнуть при отсутствии лекарств. Врач напомнил, что в новогодние праздники изжога может возникнуть как последствие нарушенного режима питания и недостаточного употребления воды. В таких условиях повышается концентрация желудочной кислоты и увеличивается вероятность ее попадания в пищевод.
Возникающая изжога сопровождается неприятным чувством жжения за грудиной, приводятся слова врача в chel.aif.ru.
Угнивенко поделился способами, помогающими справиться с изжогой без лекарств, которых может не оказаться в домашней аптечке.
Вот что рекомендует для этого врач.
- Нужно принять такое положение, при котором будет исключен заброс желудочного содержимого в пищевод, – верхняя часть тела должна оставаться приподнятой.
- От изжоги часто помогает теплая вода, выпитая небольшими глотками.
- Некоторые люди ощущают облегчение, если выпивают молоко или съедают банан.
«Чтобы не возникала изжога, не следует переедать. Кроме того, не нужно ложиться сразу после еды – только спустя минимум 2–3 часа», - поделился советом врач.
Также для профилактики изжоги он порекомендовал достаточно пить воды, контролировать употребление жирных, острых и маринованных блюд, больше двигаться и меньше лежать перед телевизором.
Медик подчеркнул, что если на периодически возникающую изжогу начал жаловаться человек, у которого раньше не было такой проблемы, ему необходимо обратиться к специалистам и обследоваться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что длительная изжога может указывать на предраковое состояние.
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Максим Угнивенко
Здоровье
главный врач ГКБ №1 г. Челябинска
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