Нарколог Сиволап: при резком отказе от алкоголя возможно развитие «белой горячки»

«При резком отказе от алкоголя у человека с зависимостью могут развиться алкогольная эпилепсия или алкогольный делирий, более известный как «белая горячка», - поделился медик с « Лентой.ру ».

Нарколог Юрий Сиволап предупредил в интервью, что резкий отказ от алкоголя может стать пусковым механизмом для развития опасных нарушений. Врач уточнил, что в таких обстоятельствах возможно развитие «белой горячки».Нарколог пояснил, что при возникновении вышеназванных состояний сильно страдает головной мозг. Так, при эпилепсии происходит массовое разрушение мозговых клеток, а синдром белой горячки чреват развитием острой мозговой недостаточности.Сиволап обратил внимание, что белая горячка очень опасна из-за риска большого количества осложнений, которые могут появиться у человека в таком состоянии. Та же острая мозговая недостаточность, развивающаяся при данной патологии, сопряжена с довольно высокой летальностью. По словам нарколога, столь тяжелые последствия обусловлены реакциями мозговых рецепторов на внезапное прекращение попадания алкоголя в кровь.Специалист отметил, что человеку, страдающему от алкогольной зависимости, нужно помогать отвыкать от спиртного. Для смягчения синдрома отмены при отказе от спиртного и предупреждения осложнений существуют специальные методы фармакологического лечения, подчеркнул нарколог. При этом пациенту могут назначаться специальные препараты, либо медики восполняют в его организме уровни электролитов, дефицит которых часто наблюдается у пьющих людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на скорое появление алкогольной зависимости у человека.

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