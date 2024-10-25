На грани алкоголизма: 5 признаков указывают на скорое появление зависимости

«Неконтролируемое желание выпить — явный признак зависимости», - заявил медик.

«0,33 литра пива – это 1 (одна) единица алкоголя; 120 миллилитрах вина – 1,1 единицы, коктейль с крепким алкоголем – 1,3 единицы, 0,5 литров крепкого алкоголя – 15,8 единицы», - проинформировал UfacityNews.ru, ссылаясь на данные портала LADbible.

Многие употребляющие алкоголь люди не осознают, что стать зависимыми они могут незаметно для себя. Между тем существуют признаки, которые указывают на то, что пьющий человек уже находится на грани алкоголизма:Тревожным знаком скорого появления зависимости является прием алкоголя, не вызывающий у человека размышлений по поводу того, много ли он пьет, не употребляет ли лишнего. Если позыв к выпивке оказывается таким сильным, что заглушает любые сомнения об уместности и безопасности, это скорее указывает на алкоголизм, чем на его отсутствие, подчеркнул британский врач общей практики Дейв Николс.Когда человек настроен на общение с другими людьми только в состоянии «под градусом», или готов посещать только мероприятия с возможностью выпить, это тоже признак, указывающий на появление алкогольной зависимости.На грани алкоголизма воля и самоконтроль ослабевают, и человек ищет любой повод, оправдывающий прием спиртного даже в разгар дня. Чаще всего это происходит под предлогом снятия стресса.Если те, кто отказывается от спиртного, вызывают раздражение, гнев или мысли о том, что эти люди таким образом демонстрируют свое превосходство, значит, пограничный алкоголизм уже имеется.Национальный институт здравоохранения Великобритании рекомендует не употреблять больше 14 единиц алкоголя за неделю. Одним из ярких признаков, указывающих на скорое появление зависимости, является формирование толерантности, побуждающей выпивать больше. Если человек все чаще употребляет спиртное больше чем обычно, он находится на грани алкоголизма.Как считать единицы алкоголя:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется гепатит С , наиболее опасный для печени, провоцирующий цирроз и рак органа.

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