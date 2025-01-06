Врач Сережина: новогодние праздники могут негативно повлиять на сексуальную жизнь

«Гормональная регуляция страдает, и это нередко приводит к сбоям менструального цикла, включая задержки. Женщина может начать беспокоиться, подозревая незапланированную беременность, хотя причина может быть исключительно физиологической — стресс и изменение гормонального фона из-за праздников», - поделилась Сережина в разговоре с РИАМО.

Врач Сережина сообщила, что в новогодние праздники у многих людей меняется режим жизни и увеличивается потребление алкоголя, калорийной и жирной пищи. Все это оказывает специфическое влияние на работу организма, включая его половую систему. Особенно чувствителен к таким изменениям организм женщин и его гормональная система, отметила медик.Кроме того, новогодние праздники могут негативно повлиять на сексуальную жизнь мужчин. Врач констатировала, что алкоголь и жирная пища ухудшают состояние печень, которая играет ключевую роль в метаболизме половых гормонов. В результате может снижаться уровень тестостерона, «падает» либидо, ухудшается качестве спермы. Вера Сережина подчеркнула, что алкогольная интоксикация и неправильное питание в новогодние праздничные дни вредят репродуктивной системе и общему здоровью, снижают вероятность успешного зачатия.Вдобавок потенциально опасному влиянию праздников подвергается сердечно-сосудистая система. Медик предупредила, что употребление алкоголя и переедание повышают нагрузку на сердце и сосуды, что может ухудшать кровообращение и вместе с этим работу органов половой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что регулярное употребление томатов улучшает защиту мужчин от развития бесплодия и проблем с простатой.

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