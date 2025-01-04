Врач Сережина: чай с ромашкой помогает с детоксом печени в праздники

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проблемы с печенью

Врач Сережина рассказала, как снизить нагрузку на печень в праздничные выходные.

Врач Вера Сережина напомнила, что в новогодние праздники печени приходится работать с повышенной нагрузкой, которую создает для органа употребление жирной, калорийной пищи или алкоголя. Медик сообщила, какие средства могут помочь с печеночным детоксом. В беседе с РИАМО Сережина порекомендовала с этой целью употреблять некоторые напитки – например, чай с ромашкой.

«Чай с ромашкой или мятой расслабляет желчевыводящие пути и способствует выведению токсинов. Это легкоусвояемый и натуральный способ начать день. Также можно пить отвары из шиповника — источник витамина С, который стимулирует восстановительные процессы в организме», - перечислила врач.

Также Сережина обратила внимание на расторопшу, чьи семена богаты силимарином, который укрепляет мембраны клеток печени и улучшает ее защиту от воспалительных процессов. Чай из расторопши – это натуральный гепатопротектор, уточнила эксперт.

Помимо этого медик посоветовала включать в рацион имбирь и куркуму – они полезны для снятия тяжести с печени. Благодаря куркуме активизируется выработка желчи, имбирь обеспечивает профилактику воспаления.

Дополнительно врач призвала употреблять продукты с клетчаткой в виде овощей, зелени и цельнозерновых продуктов. Клетчатка помогает организму лучше справляться с токсинами.

При употреблении алкоголя Сережина посоветовала обязательно запивать его водой.

«Простой способ минимизировать вред — запить алкоголь водой в пропорции 20–30 миллилитров алкоголя и 200 миллилитров воды, чтобы уменьшить его концентрацию в организме и снизить нагрузку на печень», - отметила специалистка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что два напитка могут разрушать здоровье печень сильнее чем алкоголь.

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Вера Сережина
Вера Сережина
ЗОЖ
врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»
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Теги : здоровье печени, советы врачей, Вера Сережина
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