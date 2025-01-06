Защита от болезней сердца и мужского бесплодия: врачи назвали пользу томатов

«Ликопин, который содержится в томатах, способствует восстановлению клеток и влияет на нормализацию работы сосудов. Термическая обработка томатов способствует высвобождению ликопина и сохранению его биодоступности», - заявила в комментарии РИАМО один из экспертов, Светлана Старова.

«Ликопин оказывает профилактическое влияние, предотвращая развитие таких болезней как сердечно-сосудистая дестония, остеопороз, мужское бесплодие», - заявила Лариса Габдулхакова.

Медики рассказали о пользе употребления томатом в тушеном, запеченном виде или в виде соуса – так они обеспечивают организм антиоксидантом ликопином, концентрация которого увеличивается благодаря тепловой обработке.Старова обратила внимание, что регулярное употребление томатов как богатых источников ликопина оказывает положительное влияние на мужское здоровье, улучшает у мужчин репродуктивную функцию, помогает сохранять с возрастом хорошее состояние предстательной железы.Другой специалист, нутрициолог Лариса Габдулхакова добавила, что ученые из Массачусетского университета и Университета Мурсии проводили исследование, в ходе которого испытуемые мужчины принимали ликопин. Прием этого вещества, содержащегося в томатах, увеличил подвижность и количество активных сперматозоидов.До этого врач Алексей Ковальков рассказал в интервью, что регулярное употребление томатной пасты помогает предотвратить развитие рака Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит ежедневный прием пасты или сока из томатов.

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