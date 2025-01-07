Пульмонолог Овечкин объяснил повышенную опасность курения на морозе

«Когда человек начинает курить на морозе, его организм пребывает в замешательстве, не зная, как ему реагировать: согревать холодный воздух или охлаждать горячий. Это приводит к нарушениям иммунитета и повышенной нагрузке на верхние дыхательные пути», - рассказал пульмонолог LIFE.ru.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил опасность курения на морозе. Медик констатировал, что в этом случае дыхательные пути подвергаются особенно существенному риску ожога, а также простудных и инфекционных заболеваний.Овечкин уточнил, что на очень холодном воздухе верхние дыхательные пути резко охлаждаются и их защитный потенциал ослабевает. Когда человек закуривает и начинает вдыхать горячий воздух, слизистая оболочка дыхательных путей оказывается очень уязвимой и чувствительной к его воздействию – таким образом можно заполучить их ожог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для людей с хроническими нарушениями сердечно-сосудистой системы зимние морозы могут быть очень опасными , таким предупреждением поделилась кардиолог Нана Погосова.

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