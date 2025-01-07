Пульмонолог Овечкин объяснил повышенную опасность курения на морозе

502 Фото: https://unsplash.com/photos/a-snow-covered-tree-in-front-of-a-house--IaxlzaLxwY
зима

Курение на морозе чревато опасными последствиями для дыхательных путей, предупредил пульмонолог Овечкин.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил опасность курения на морозе. Медик констатировал, что в этом случае дыхательные пути подвергаются особенно существенному риску ожога, а также простудных и инфекционных заболеваний.

«Когда человек начинает курить на морозе, его организм пребывает в замешательстве, не зная, как ему реагировать: согревать холодный воздух или охлаждать горячий. Это приводит к нарушениям иммунитета и повышенной нагрузке на верхние дыхательные пути», - рассказал пульмонолог LIFE.ru.

Овечкин уточнил, что на очень холодном воздухе верхние дыхательные пути резко охлаждаются и их защитный потенциал ослабевает. Когда человек закуривает и начинает вдыхать горячий воздух, слизистая оболочка дыхательных путей оказывается очень уязвимой и чувствительной к его воздействию – таким образом можно заполучить их ожог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для людей с хроническими нарушениями сердечно-сосудистой системы зимние морозы могут быть очень опасными, таким предупреждением поделилась кардиолог Нана Погосова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Вячеслав Овечкин
Вячеслав Овечкин
Здоровье
врач-пульмонолог
Читать MedikForum.ru в
Врач: курение на морозе крайне опасно
Пульмонолог Овечкин: при сильном храпе человек способен задохнуться
Пульмонолог Овечкин: на какие нарушения указывает одышка
Теги : вред курицы, мороз, Вячеслав Овечкин
Диетолог Гончар назвала неочевидные факторы, которые мешают похудеть
Врач Сезин: постоянный прием алкоголя в праздники ведет к опасной кардиомиопатии
Диетолог Чехонина рассказала о пяти правилах завтрака, которые помогают похудеть