Кардиолог Погосова: холодная погода зимой создает опасно высокую нагрузку на сердце

«При низких температурах происходит сужение сосудов, которое помогает организму сохранять тепло, но одновременно увеличивает нагрузку на сердце. При морозе ниже -15 градусов высока вероятность спазмов сосудов, что ухудшает кровообращение и может вызывать приступы стенокардии», - об этом Погосова рассказала изданию Life.ru

Кардиолог Нана Погосова сообщила, что холодная погода зимой может оказаться настоящей угрозой для жизни пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В мороз возникает опасно высокая нагрузка на сердце, так как на отрицательные температуры определенны образом реагирую кровеносные сосуды.Медик добавила, что особенно опасной холодная погода зимой может быть для людей, страдающих ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.Погосова обратила внимание, что дополнительным риском для сердца в это время года становится склонность к набору лишнего веса. По словам кардиолога, новые килограммы зимой появляются у многих людей – этому способствует снижение двигательной активности и потребление более плотной, калорийной пищи. Другой угрозой для здоровья сердечно-сосудистой системы являются падения на скользких дорогах – в их случае повышается вероятность отрыва тромбов, способных создавать опасные закупорки.Погосова подчеркнула, что для защиты сосудов в холодную погоду нужно одеваться многослойно, обязательно носить теплые шарфы, шапки, варежки и удобную, не сдавливающую ноги обувь, так как это помогает предотвратить возможные сосудистые спазмы. Кроме того, нужно избегать курения и употребления алкоголя, которые усиливают сужение сосудов и могут усугубить зимой сердечные проблемы.Если холод провоцирует ухудшение состояния, важно сразу сообщать об этом лечащему специалисту, сказала кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильно выбранные жирные продукты укрепляют сердце и сосуды , об этом рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.