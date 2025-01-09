Башкирские врачи объяснили, что сокращает жизнь многим россиянам

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сидение на стуле

Медики из Башкортостана заявили, что фактором сокращения жизни у многих людей является недостаток движения.

Врачи из Министерства здравоохранения Башкортостана констатировали, что недостаточная физическая активность и сидячий образ жизни подрывают здоровье россиян и сокращают им жизнь.

«Риск ранней смерти у малоподвижных людей на 33 процента выше, чем у тех, кто регулярно занимается спортом», - рассказали специалисты в Telegram-канале ведомства.

Эксперты подчеркнули, что минимальный объем физической активности составляет 150 минут умеренных нагрузок и 75 минут интенсивных нагрузок в неделю. Занятия спортом являются эффективной профилактикой преждевременного старения, депрессии и возрастных когнитивных нарушений, постулировали врачи.

В свою очередь, нехватку физической активности и постоянное сидение медики назвали канцерогенным фактором – подобная малоподвижность входит в число причин, способствующих развитию рака.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников сообщил: у человека, который долго сидит в течение дня, начинает по-другому работать сердце.

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Теги : сокращение жизни, сидячий образ жизни, Башкортостан
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Башкирские врачи объяснили, что сокращает жизнь многим россиянам