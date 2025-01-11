Кардиолог Исламова: затяжной кашель может вызываться разными патологиями сердца

«Сердечный кашель — это не самостоятельное заболевание, а симптом, возникающий на фоне патологий сердца и сосудов. Такой кашель обычно длится больше восьми недель», - отметила Исламова в комментарии для «Вечерней Москвы».

Кардиолог Исламова рассказала, что кашель не всегда сигнализирует о заболеваниях дыхательной системы – в ряде случаев он может быть сигналом нарушений, возникающих в работе сердечно-сосудистой системы.По словам кардиолога, подобный затяжной кашель может вызываться разными патологиями сердца. Одна из них – это сердечная недостаточность, которая развивается, когда сердце не справляется со своей сократительной функцией. Исламова пояснила, что при сердечной недостаточности возникает застойное явление в легких, из-за чего в области дыхательных путей происходит скопление жидкости. Вдобавок из-за сердечной недостаточности ослабевает кровообращение, в связи с чем органы и ткани недополучают кислород – все это провоцирует и усиливает кашлевой рефлекс.К другим патологиям сердца, провоцирующим сердечный кашель, относятся ИБС (ишемическая болезнь сердца), гипертония, аритмия (разнообразные нарушения сердечного ритма), заболевания сердечных клапанов.Кардиолог Исламова сообщила, что кашлю, возникающему из-за сердечно-сосудистых нарушений, присущи определенные особенности. Например, в его случае не происходит выделения мокроты или же выделяется слизь со следами крови. Кроме того, сердечному кашлю свойственно усиливаться, когда человек находится в положении лежа. У человека с таким кашлем наблюдается нездоровый цвет лица, он может жаловаться на быстрое уставание, повышенную слабость, утомляемость.Исламова подчеркнула: при появлении сердечного кашля нужно обязательно обращаться к врачу и обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы, возникшие после новогодних праздников, могут указывать на ухудшения в состоянии печени

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