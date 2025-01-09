Врачи назвали признаки ухудшения в состоянии печени: когда идти проверяться?

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проблемы с печенью

Долгие новогодние праздники могли негативно сказаться на состоянии печени у многих.

Праздничные каникулы, в течение которых употреблялись калорийная еда и алкоголь, могли оказаться непростым испытанием для печени. Этот орган выполняет множество функций, поэтому нарушение работы печени может проявляться разнообразными симптомами – таким предупреждением врачей поделилась Общественная служба новостей. Медики назвали признаки ухудшения в состоянии печени, появление которых является тревожным сигналом, требующим проверки организма и ее здоровья.

Одним из таких признаков являются проблемы с пищеварением.

«Если после приема пищи вы чувствуете дискомфорт, вздутие живота, не можете регулярно ходить в туалет или вас тошнит, значит, печень ослабла и не справляется с фильтрацией токсинов», - констатировали специалисты.

Другим признаком возможных проблем с печенью они назвали ухудшение состояния кожи – возникающий зуд, покраснения и высыпания. Если кожа приобрела желтый оттенок, обратиться к врачу нужно как можно быстрее – особенно, если одновременно пожелтели и белки глаз.

На плохую работу печени может указывать и повышенная слабость – в этом случае человек может чувствовать себя разбитым, даже когда он просыпается. Кроме того, он может жаловаться на сильную дневную сонливость, трудности с концентрацией.

Также в числе признаков ухудшения в состоянии печени врачи назвали резкие изменения в весе. Набор веса или его снижение в обстоятельствах обычного образа жизни и питания – один из тревожных сигналов того, что орган не в порядке, и его необходимо проверить.

Помимо того, ослабленная печень способствует ухудшению функции иммунной системы – человек становится склонен к инфекциям, простудам, аллергии.

Наконец, когда здоровье печени ухудшается и вместе с этим снижается ее способность очищать кровь от токсинов, возникают более частые позывы в туалет. Подобное изменение – признак того, что организм пытается освободиться от потенциальной токсичных веществ, задействовав мочевыделительную систему.

«Если вы слишком часто ходите в туалет, а ваша моча имеет слишком темный цвет, следует незамедлительно обратиться к врачу», - заявили специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Ирина Торопыгина назвала продукты, улучшающие состояние и функции печени.

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