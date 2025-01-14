Названы 10 признаков, которые предупреждают о скорой смерти человека

213 Фото: https://unsplash.com/photos/a-person-in-a-hospital-bed-with-an-iv-zQEmEAb-WpY
человек при смерти

Медики констатируют, что существуют признаки, которые предупреждают о скорой кончине.

Врачам известен ряд признаков, свидетельствующих о том, что человек находится на грани ухода из жизни. В частности, к признакам, которые часто предупреждают о скорой смерти человека, относится исчезновение аппетита – он намного меньше ест или пьет, но при этом практически не чувствует голода. Такое изменение связано с тем, что умирающий организм перестает нуждаться в возобновлении энергии.

Кроме того, незадолго до кончины человек начинает больше спать, поскольку его метаболические процессы угасают. Другим признаком специалисты называют его нежелание идти на контакт: человек лишается энергии, чтобы общаться, поддерживать разговор.

Также о скорой смерти может говорить изменение жизненно важных показателей: происходит снижение давление, становится неравномерным дыхание и сердцебиение, темнеет моча (показатель отказа почек). К тому же может возникать сильная слабость из-за прекращения функционирования мышц: доходит до того, что человек становится не в состоянии держать чашку.
 
Еще один признак: за несколько дней до смерти существенно уменьшается кровообращение, остатки которого концентрируются уже только во внутренних органах. Периферийные части тела, лицо, руки и ноги становятся холодными и бледными, могут покрываться синими пятнами.

Показательным является и то, что начинают путаться мысли, речь все чаще оказывается бессвязной, сумбурной. Нередко у умирающих возникают галлюцинации. Предположительно эти видения облегчают людям переход от жизни к ее окончанию, об этом сообщил «Доктор Питер».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученым известны четыре стадии смерти, которые проходят люди, когда их жизнь заканчивается. В самую последнюю очередь при смерти «отключается» мозг – человек уже не реагирует на различные раздражители вокруг него, но его мозг может воспринимать звук на бессознательном уровне, о чем говорят имеющиеся свидетельства.

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Названы признаки скорой смерти человека
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