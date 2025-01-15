Врачи предупреждают о зимней хандре: вызывает подавленность и упадок сил
После праздников может возникнуть зимняя хандра, об этом нарушении предупреждают врачи.
Сезонная хандра может принять острую форму после праздников, когда нужно возвращаться к рабочему режиму и повседневной рутине. Врач-терапевт Екатерина Клищенко назвала симптомы этого состояния: вялость, сонливость, ощущение упадка сил, подавленное настроение, тяга к сладкому.
Другой специалист, психолог Ольга Качулина отметила, что зимняя хандра – не надуманная проблема. На ее развитие оказывает большое влияние тот факт, что организм испытывает значительную нехватку солнца.
«Одним из ключевых факторов, провоцирующих это состояние, является дефицит солнечного света, влияющий на физическое и эмоциональное благополучие», - сказала Качулина в комментарии «Вечерней Москве».
Эксперты обращают внимание, что дефицит света зимой специфическим образом влияет на циркадные ритмы, которыми связаны многие процессы в организме. Специалисты рекомендуют больше гулять на свежем воздухе при естественном освещении, а в помещениях использовать яркие лампы – это поможет восполнить недостаток света, от которого страдает организм.
Вот совет врачей: нужно проводить на естественном свете. хотя бы 15–30 минут в день.
Кроме того, уточняют эксперты, большинству людей зимой требуется дополнительный прием витамина D.
Также важно поддерживать физическую активность и достаточно спать.
«Нужно соблюдать режим сна. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время, не пренебрегайте сном в пользу просмотра сериалов и социальных сетей. И ограничьте употребление алкоголя и переедание перед сном», - поделилась советом врач Клищенко.
Людям, которые чувствуют значительное ухудшение психоэмоционального состояния, следует обращаться за профессиональной помощью, подчеркивают медики.
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