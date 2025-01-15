Врачи предупреждают о зимней хандре: вызывает подавленность и упадок сил

«Одним из ключевых факторов, провоцирующих это состояние, является дефицит солнечного света, влияющий на физическое и эмоциональное благополучие», - сказала Качулина в комментарии «Вечерней Москве».

«Нужно соблюдать режим сна. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время, не пренебрегайте сном в пользу просмотра сериалов и социальных сетей. И ограничьте употребление алкоголя и переедание перед сном», - поделилась советом врач Клищенко.

Сезонная хандра может принять острую форму после праздников, когда нужно возвращаться к рабочему режиму и повседневной рутине. Врач-терапевт Екатерина Клищенко назвала симптомы этого состояния: вялость, сонливость, ощущение упадка сил, подавленное настроение, тяга к сладкому.Другой специалист, психолог Ольга Качулина отметила, что зимняя хандра – не надуманная проблема. На ее развитие оказывает большое влияние тот факт, что организм испытывает значительную нехватку солнца.Эксперты обращают внимание, что дефицит света зимой специфическим образом влияет на циркадные ритмы, которыми связаны многие процессы в организме. Специалисты рекомендуют больше гулять на свежем воздухе при естественном освещении, а в помещениях использовать яркие лампы – это поможет восполнить недостаток света, от которого страдает организм.Вот совет врачей: нужно проводить на естественном свете. хотя бы 15–30 минут в день.Кроме того, уточняют эксперты, большинству людей зимой требуется дополнительный прием витамина D.Также важно поддерживать физическую активность и достаточно спать.Людям, которые чувствуют значительное ухудшение психоэмоционального состояния, следует обращаться за профессиональной помощью, подчеркивают медики.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что плохая стрессоустойчивость является одним из ключевых факторов развития инсульта в молодом возрасте

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