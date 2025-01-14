Невролог Соловьева: плохая стрессоустойчивость ведет к инсульту в молодом возрасте

«У стрессоустойчивого человека не может быть причин инсульта», - заметила специалист в комментарии «Мойке78».

Невролог Элла Соловьева заявила, что одним из ключевых факторов инсульта в молодом возрасте является уязвимость перед стрессом. Таким образом, к опасной мозговой патологии может вести плохая стрессоустойчивость. Медик пояснила, что чувствительный к стрессу организм реагирует на возникающее волнение повышением артериального давления. Если при этом человек обладает достаточно слабыми сосудами (например, имеется нарушенная сосудистая стенка), то при скачке давления в условиях стресса может произойти разрыв. Такой разрыв сосуда в мозге происходит при геморрагическом инсульте.Соловьева добавила, что помимо стрессов к развитию инсульта у молодых людей часто ведут токсикомания и сосудистые патологии. Говоря о пагубном воздействии на мозг токсичных компонентов, Соловьева уточнила, что риск инсульта резко возрастет в тех случаях, когда люди курят, злоупотребляют алкоголем и запрещенными веществами.Что касается сосудистых проблем, невролог констатировала: в отличие от пожилых пациентов, которые чаще всего становятся жертвами инсульта из-за приобретенных проблем с сосудами (артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемия), то молодые люди подвергаются ему из-за врожденных сосудистых дефектов или изменений качества крови.Важно проходить регулярные осмотры для своевременного выявления сосудистых отклонений и предотвращения их последствий, подчеркнула эксперт. Соловьева заметила, что из-за инсульта в том числе могут пострадать дети и подростки.До этого врач Сергей Виноградов сообщил , что инсульт «молодеет»: среди россиян с этим заболеванием становится больше людей от 25 до 40 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы оказания помощи человеку с инсультом могут быть опасны

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