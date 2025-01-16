Психотерапевт Кудряшов назвал ТОП-5 правил для сохранения здоровой психики

«Необходимо спать от шести до восьми часов. Ложиться лучше до полуночи, чтобы обеспечить синтез важных гормонов, которые восстанавливают нервную систему», - констатировал психотерапевт.

Психотерапевт Александр Кудряшов назвал ТОП-5 правил для сохранения здоровой психики. В частности, одним из таких правил является гигиена ночного отдыха и сон достаточной продолжительности, заметил эксперт.Другим важным правилом для сохранения здоровой психики специалист считает правильную организацию работы. Медик подчеркнул, что нужно избегать многозадачности – любая работа должна выполняться последовательно.Кроме того, для сохранения крепкого психического здоровья важно правильно отдыхать – для этого необходимо вырываться из рутинной обстановки и получать новые впечатления. Врач посоветовал чаще бывать на природе, так как это не только дарит приятные эмоции от ее созерцания, но и улучшает работу мозга благодаря физической активности на свежем воздухе.Также Кудряшов порекомендовал улучшать свою стрессоустойчивость – в этом помогают дыхательные упражнения, пешие прогулки, занятия спортом. Благодаря им снижается уровень тревожности, которая негативно воздействует на мозг и психику.Психотерапевт добавил, что нужно взять за правило не бояться стрессов или других не слишком приятных событий. Все, что случается в жизни, нужно воспринимать как опыт или как задачу, которая требует решения. Подобное отношение к проблемам также сохраняет психику от нежелательных изменений из-за дополнительного стресса, страха или тревоги, приводит мнение специалиста « Москва 24 ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хроническая перегрузка нервной системы может вызвать у человека появление «разбитого» сердца

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