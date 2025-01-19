«КП»: четыре причины объясняют рост заболеваемости раком во всем мире

«Население Земли стареет, и пик раковых заболеваний наблюдается в возрасте 65-74 лет», - поделился мнением Каприн.

Увеличение продолжительности жизни;

Нездоровый образ жизни (злоупотребление переработанными продуктами и алкоголем, курение, малоподвижность);

Ожирение;

Плохая экология.

«В 2050 году будут ежегодно фиксировать до 35 миллионов случаев онкозаболеваний – это на 77% больше, чем в 2022 году».

Четыре ключевые причины объясняют рост заболеваемости раком во всем мире – об этом пишет « КП », пригласившая для разговора на данную тему главного онколога Минздрава России Андрей Каприна. Он высказался о том, что одна из причин увеличения числа людей с злокачественными новообразованиями на планете заключается в увеличении продолжительности жизни.В свою очередь, «КП» обратила внимание, что среди людей моложе 50 лет также фиксируется увеличение заболеваемости. Существуют данные исследований, и они свидетельствуют, что с начала 1990-х годов заметно выросла статистика случаев рака груди (рак молочной железы), колоректального рака (рак кишечника), а также опухолей других органов.Рассуждая о причинах роста заболеваемости раком среди молодых пациентов, Каприн заметил, что с таким мрачным трендом тесно связано нездоровое питание – в частности, употребление фастфуда и ультрапереработанной пищи, полуфабрикатов. Онколог подчеркнул, что рацион, состоящий из таких продуктов, негативно влияет на микрофлору кишечника, от которой зависит крепость иммунитета. Проблемы с кишечным микробиомом ослабляют иммунитет, при этом повышается риск мутаций, ведущих к возникновению рака.В целом перечень четырех причин, объясняющих рост заболеваемости раком во всем мире, выглядит следующим образом:При этом аналитики Международного агентства по изучению рака говорят о том, что ситуация в ближайшие годы не изменится, заболеваемость раком не снизится.Также эксперты назвали три вида рака, которыми по всей видимости люди будут чаще всего заболевать в ближайшем будущем, – рак легкого, колоректальный рак, рак печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что скорость наступления старения организма зависит от его внетреннего состояния, подробнее об этом рассказал врач-онколог Александр Дзидзария.

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