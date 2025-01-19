«КП»: четыре причины объясняют рост заболеваемости раком во всем мире

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Онколог Каприн отметил, что рост заболеваемости раком во многом связан с увеличением продолжительности человеческой жизни.

Четыре ключевые причины объясняют рост заболеваемости раком во всем мире – об этом пишет «КП», пригласившая для разговора на данную тему главного онколога Минздрава России Андрей Каприна. Он высказался о том, что одна из причин увеличения числа людей с злокачественными новообразованиями на планете заключается в увеличении продолжительности жизни.

«Население Земли стареет, и пик раковых заболеваний наблюдается в возрасте 65-74 лет», - поделился мнением Каприн.

В свою очередь, «КП» обратила внимание, что среди людей моложе 50 лет также фиксируется увеличение заболеваемости. Существуют данные исследований, и они свидетельствуют, что с начала 1990-х годов заметно выросла статистика случаев рака груди (рак молочной железы), колоректального рака (рак кишечника), а также опухолей других органов.

Рассуждая о причинах роста заболеваемости раком среди молодых пациентов, Каприн заметил, что с таким мрачным трендом тесно связано нездоровое питание – в частности, употребление фастфуда и ультрапереработанной пищи, полуфабрикатов. Онколог подчеркнул, что рацион, состоящий из таких продуктов, негативно влияет на микрофлору кишечника, от которой зависит крепость иммунитета. Проблемы с кишечным микробиомом ослабляют иммунитет, при этом повышается риск мутаций, ведущих к возникновению рака.

В целом перечень четырех причин, объясняющих рост заболеваемости раком во всем мире, выглядит следующим образом:
  • Увеличение продолжительности жизни;
  • Нездоровый образ жизни (злоупотребление переработанными продуктами и алкоголем, курение, малоподвижность);
  • Ожирение;
  • Плохая экология.
При этом аналитики Международного агентства по изучению рака говорят о том, что ситуация в ближайшие годы не изменится, заболеваемость раком не снизится.

«В 2050 году будут ежегодно фиксировать до 35 миллионов случаев онкозаболеваний – это на 77% больше, чем в 2022 году».

Также эксперты назвали три вида рака, которыми по всей видимости люди будут чаще всего заболевать в ближайшем будущем, – рак легкого, колоректальный рак, рак печени.

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Андрей Каприн
Андрей Каприн
Здоровье
главный онколог Минздрава России, руководитель НМИЦ радиологии, академик РАН
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Теги : причины рака, риск рака, Андрей Каприн
«КП»: четыре причины объясняют рост заболеваемости раком во всем мире
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