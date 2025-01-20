Четыре типа болезней считаются основной причиной ранней смертности
Хронические неинфекционные болезни являются ведущим фактором преждевременной смерти, напомнили врачи.
Четыре типа болезней считаются основной причиной ранней смертности, об этом сообщили башкирские врачи, представители регионального минздрава.
«Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности», - уточнили медики.
По их словам, наиболее опасными в их списке являются следующие патологии:
- Болезни системы кровообращения;
- Злокачественные новообразования (рак);
- Болезни органов дыхания;
- Сахарный диабет.
Также важным условием для предотвращения болезней, сокращающих человеческую жизнь, является регулярное прохождение профилактических обследований, медосмотров и диспансеризации.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что во всем мире происходит увеличение случаев заболевания раком – в том числе среди людей возрастом до 50 лет, которые еще не так давно считались слишком молодыми для злокачественных заболеваний. Онколог Андрей Каприн высказался о том, что одна из причин такого роста числа людей с злокачественными новообразованиями заключается в увеличении продолжительности жизни.
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