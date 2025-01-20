«Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности», - уточнили медики.

Болезни системы кровообращения;

Злокачественные новообразования (рак);

Болезни органов дыхания;

Сахарный диабет.

Четыре типа болезней считаются основной причиной ранней смертности, об этом сообщили башкирские врачи, представители регионального минздрава.По их словам, наиболее опасными в их списке являются следующие патологии:Врачи констатируют, что профилактика данных заболеваний обеспечивает возможность продления жизни. Для борьбы с ними рекомендуется соблюдение здорового питания, поддержание физической активности, отказ от курения и алкоголя. Кроме того, важно держать под контролем ключевые физиологические показатели в виде: уровня холестерина, уровня сахара в крови, артериального давления, веса, окружности талии.Также важным условием для предотвращения болезней, сокращающих человеческую жизнь, является регулярное прохождение профилактических обследований, медосмотров и диспансеризации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что во всем мире происходит увеличение случаев заболевания раком – в том числе среди людей возрастом до 50 лет, которые еще не так давно считались слишком молодыми для злокачественных заболеваний. Онколог Андрей Каприн высказался о том , что одна из причин такого роста числа людей с злокачественными новообразованиями заключается в увеличении продолжительности жизни.

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