Нужно обратиться к кардиологу: пять признаков указывают на проблемы с сердцем

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боль в груди

Возникновение этих признаков говорит, что необходимо записаться на прием к специалисту и проверить сердце.

Врачи, представляющие уфимский Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказали, когда нужно обращаться к кардиологу из-за возможных проблем с сердцем. Специалисты отметили, что на такие проблемы указывают пять признаков.

Одним из потенциально опасных сигналов об имеющихся сердечных нарушениях является боль или давление в груди.

«К числу основных симптомов, которые служат поводом для обращения к кардиологу, относится  боль в области сердца, особенно если она распространяется на левую руку, шею или нижнюю челюсть», - объяснили медики.

Другим признаком неполадок с сердцем является аритмия, возникающая вне всякой связи с внешними факторами. Если в состоянии покоя учащается сердцебиение и повышается пульс, оставлять этой без внимания нельзя необходимо обследоваться.

Помимо этого, нужно обратиться к кардиологу, если в спокойном состоянии или во время сна начала возникать одышка.

Также очень серьезным поводом для проверки состояния сердца врачи называют резкое повышение артериального давления до показателей выше 140/90 мм рт. ст. В этом случае для человека существенно возрастает риск инфаркта.

Вдобавок эксперты посоветовали не игнорировать отеки ног или рук, возникающие у человека, не злоупотребляющего солью или алкоголем. Такая «необъяснимая» отечность с большой вероятностью говорит о сердечной недостаточности.

Медики напомнили, что сердечные заболевания остаются главной причиной смертей в мире, а в последнее время все чаще возникают у молодых людей. Они призвали россиян регулярно проходить диспансеризацию и не медлить с обращением к кардиологу, если возникают подозрения на ухудшение работы сердца. Лучшим способом исключить опасное заболевание является обследование у врача.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на проблемы с сердцем могут указывать возникающие под газами мешки, о таком симптоме сердечных нарушений рассказал терапевт Виктор Лишин.

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