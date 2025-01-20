Нужно обратиться к кардиологу: пять признаков указывают на проблемы с сердцем

«К числу основных симптомов, которые служат поводом для обращения к кардиологу, относится боль в области сердца, особенно если она распространяется на левую руку, шею или нижнюю челюсть», - объяснили медики.

Врачи, представляющие уфимский Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказали, когда нужно обращаться к кардиологу из-за возможных проблем с сердцем. Специалисты отметили, что на такие проблемы указывают пять признаков.Одним из потенциально опасных сигналов об имеющихся сердечных нарушениях являетсяДругим признаком неполадок с сердцем является, возникающая вне всякой связи с внешними факторами. Если в состоянии покоя учащается сердцебиение и повышается пульс, оставлять этой без внимания нельзя необходимо обследоваться.Помимо этого, нужно обратиться к кардиологу, если в спокойном состоянии или во время сна начала возникатьТакже очень серьезным поводом для проверки состояния сердца врачи называютдо показателей выше 140/90 мм рт. ст. В этом случае для человека существенно возрастает риск инфаркта.Вдобавок эксперты посоветовали не игнорировать, возникающие у человека, не злоупотребляющего солью или алкоголем. Такая «необъяснимая» отечность с большой вероятностью говорит о сердечной недостаточности.Медики напомнили, что сердечные заболевания остаются главной причиной смертей в мире, а в последнее время все чаще возникают у молодых людей. Они призвали россиян регулярно проходить диспансеризацию и не медлить с обращением к кардиологу, если возникают подозрения на ухудшение работы сердца. Лучшим способом исключить опасное заболевание является обследование у врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на проблемы с сердцем могут указывать возникающие под газами мешки, о таком симптоме сердечных нарушений рассказал терапевт Виктор Лишин.

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