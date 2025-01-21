Врач: гепатит В и С может проявляться без желтухи

«Гепатит передается только через кровь искусственным и естественным путями. Искусственные включают в себя медицинские и немедицинские вмешательства, естественные – от матери к ребенку и половые контакты», - приводит слова врача kamchatka.aif.ru

Желтуха;

Слабость;

Потеря аппетита;

Тяжесть в подреберье.

После случая с заражением гепатитом 50 человек в Камчатском краевом онкологическом диспансере врач Давудова сообщила, что гепатит B и С может проявляться без желтухи. Именно желтуха (пожелтение кожи, слизистых и глаз) является наиболее узнаваемым признаком данного заболевания. Медик предупредила, что желтуха возникает в 75% случаев при гепатите B и 25% случаев при гепатите С.Давудова добавила, что гепатит В и С проявляется в виде острой и хронической инфекции, инкубационный период после заражения может длиться от двух недель до полугода.Признаки острой формы гепатита:Если возникает безжелтушная форма гепатита, человек чувствует слабость и недомогание, рассказала специалист.Гепатит B может вести к возникновению цирроза печени и других осложнений, угрожающих здоровью и жизни человека – в частности, вызывать поражения печени, щитовидной железы и почек, а также провоцировать развитие рака крови. Гепатит С во многих случаях приводит к циррозу и развитию гепатоцеллюлярной карциномы (рак печени).До этого хирург Илья Колышев рассказал , что гепатит С давно перестал быть заболеванием маргинальных слоев населения. Один из путей заражения многих людей – это процедуры, во время которых использовались нестерильные инструменты, предостерег медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком гепатита B может быть суставная боль – например, боль в колене, о чем предупредил врач Александр Мясников.

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