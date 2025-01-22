Возможны проблемы с сердцем. Названы причины утреннего недомогания с тошнотой

«Утренняя тошнота может появиться из-за ночного заброса желчи в пищевод. Чтобы этого не происходило, следует изменить рацион: питаться небольшими порциями, отдавая предпочтение отварным продуктам», - поделилась Мансурова с Life.ru

«Заболевания органов ЖКТ, которые могут быть связаны с патологиями пищеварительной, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем».

Причинами утреннего недомогания с тошнотой могут быть разные неблагополучные изменения в работе организма, об этом рассказала диетолог Ирина Мансурова. По ее словам, одной из таких причин является употребление тяжелой или жирной пищи вечером накануне, а также переедание.Эксперт обратила внимание, что утреннее недомогание из-за несбалансированного рациона возникает лишь время от времени. Если же эпизоды плохого самочувствия после пробуждения, сопровождаемые тошнотой и падением давления, начинают происходить периодически, и человек жалуется на них достаточно продолжительное время, вероятнее всего, это происходит из-за проблем в организме. Например, из-за возможных проблем с сердцем.Мансурова назвала ряд патологических причин такой утренней тошноты:Диетолог добавила, что иногда недомогание по утрам бывает обусловлено тем, что человек принимает какие-то препараты – лекарства, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, кверцетин, железо.До этого медики называли одной из причин утренней тошноты низкий уровень сахара в крови. По их словам, если ужин был ранним, а затем еще прошли несколько часов сна, то утром после такого долгого периода без еды человек может чувствовать слабость и тошноту из-за возникающей у него гипогликемии. Кроме того, подобное снижение сахара в крови может вызывать прием антидиабетических препаратов или употребление алкоголя накануне.Другим фактором возникающих утром головокружения, потливости и тошноты может быть повышенная тревожность, из-за которой в кровь выбрасывается слишком большое количество стрессовых гормонов при пробуждении (особенно резком).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние слабости и усталости по утрам является одним из первых проявлений сахарного диабета, об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

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