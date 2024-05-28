Врач Лебедева: слабость и усталость по утрам – одно из первых проявлений сахарного диабета

«Эти признаки могут указывать на инсулинорезистентность, состояние, при котором тело теряет способность эффективно использовать инсулин», - поделилась врач в Telegram-канале.

Врач Лебедева рассказала, что одним из первых проявлений сахарного диабета является состояние слабости и усталости по утрам, возникающее как последствие резких скачков уровня сахара в ночные часы. Кроме того, к первоначальным проявлениям диабета относятся участившиеся походы в туалет вместе с ночными пробуждениями из-за позывов к мочеиспусканию.Другим возможным симптомом Лебедева назвала внезапные смены настроения.Медик посоветовала россиянам с такими симптомами проверять содержание сахара в крови. Диляра Лебедева подчеркнула, что раннее выявление имеющегося диабета спасает человека от многих опасных осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение печени и почечную недостаточность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление сосудистых звездочек на коже тела может быть маркером проблем со здоровьем внутренних органов

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