Врач Лебедева: слабость и усталость по утрам – одно из первых проявлений сахарного диабета

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усталость

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева назвала симптомы диабета, которые могут возникнуть первыми.

Врач Лебедева рассказала, что одним из первых проявлений сахарного диабета является состояние слабости и усталости по утрам, возникающее как последствие резких скачков уровня сахара в ночные часы. Кроме того, к первоначальным проявлениям диабета относятся участившиеся походы в туалет вместе с ночными пробуждениями из-за позывов к мочеиспусканию.

Другим возможным симптомом Лебедева назвала внезапные смены настроения.

«Эти признаки могут указывать на инсулинорезистентность, состояние, при котором тело теряет способность эффективно использовать инсулин», - поделилась врач в Telegram-канале.

Медик посоветовала россиянам с такими симптомами проверять содержание сахара в крови. Диляра Лебедева подчеркнула, что раннее выявление имеющегося диабета спасает человека от многих опасных осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение печени и почечную недостаточность.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление сосудистых звездочек на коже тела может быть маркером проблем со здоровьем внутренних органов.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : симптомы диабета, утреннее недомогание, Диляра Лебедева
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