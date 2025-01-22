Нарколог рассказала о первых признаках алкогольной зависимости

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употребление алкоголя

Что говорит о развивающемся у человека алкоголизме?

Нарколог Юлия Перминова рассказала, как определить первые признаки алкогольной зависимости. Эксперт подчеркнула: если такие признаки активно проявляются у близкого человека, следует поговорить с ним об обращении к специалисту.

Нарколог перечислила следующие проявления алкогольной зависимости:
  • Человек стал чаще выпивать, находя новые поводы для употребления спиртного;
  • Предстоящая выпивка вызывает у него подъем настроения;
  • Человеку становится недостаточно выпивать во время мероприятия, он стремится «догнаться», чтобы ощутить необходимую ему силу опьянения;
  • Учащаются случаи, когда человек выпивает в одиночку без всякого повода;
  • Меняется поведение в нетрезвом состоянии: человек становится более обидчивым и агрессивным;
  • После употребления алкоголя возникают провалы в памяти;
  • При отсутствии возможности выпить человек становится мрачным, угрюмым, неразговорчивым, погруженным в себя;
  • Все больше становится случаев, когда с человеком в пьяном состоянии происходят разного рода неприятности: он что-то теряет, путает, травмируется, втягивается в конфликты.
Перминова добавила, что алкоголизм является хроническим заболеванием, при котором формируются психическая и физическая зависимости. Полностью вылечиться от него невозможно, однако реально добиться длительной ремиссии.

«Тот, у кого уже есть такое заболевание, как алкоголизм, не может себя контролировать, поэтому необходимо полностью отказаться от любого алкоголя в дальнейшем. Никакой нормы алкоголя при алкогольной зависимости не существует. Трезвость должна стать постоянным правилом. Даже глоток спиртного может привести к серьезному срыву», - поделилась некролог с Тульской службой новостей.

Перминова подчеркнула, что не нужно стесняться или бояться обращаться за помощью к врачам, ведь только они могут назначить максимально эффективную фармакотерапию и психокоррекцию. К тому же в современных условиях доступно анонимное обращение и лечение.

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Юлия Перминова
Юлия Перминова
Здоровье
нарколог
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