Нарколог рассказала о первых признаках алкогольной зависимости
Что говорит о развивающемся у человека алкоголизме?
Нарколог Юлия Перминова рассказала, как определить первые признаки алкогольной зависимости. Эксперт подчеркнула: если такие признаки активно проявляются у близкого человека, следует поговорить с ним об обращении к специалисту.
Нарколог перечислила следующие проявления алкогольной зависимости:
- Человек стал чаще выпивать, находя новые поводы для употребления спиртного;
- Предстоящая выпивка вызывает у него подъем настроения;
- Человеку становится недостаточно выпивать во время мероприятия, он стремится «догнаться», чтобы ощутить необходимую ему силу опьянения;
- Учащаются случаи, когда человек выпивает в одиночку без всякого повода;
- Меняется поведение в нетрезвом состоянии: человек становится более обидчивым и агрессивным;
- После употребления алкоголя возникают провалы в памяти;
- При отсутствии возможности выпить человек становится мрачным, угрюмым, неразговорчивым, погруженным в себя;
- Все больше становится случаев, когда с человеком в пьяном состоянии происходят разного рода неприятности: он что-то теряет, путает, травмируется, втягивается в конфликты.
«Тот, у кого уже есть такое заболевание, как алкоголизм, не может себя контролировать, поэтому необходимо полностью отказаться от любого алкоголя в дальнейшем. Никакой нормы алкоголя при алкогольной зависимости не существует. Трезвость должна стать постоянным правилом. Даже глоток спиртного может привести к серьезному срыву», - поделилась некролог с Тульской службой новостей.
Перминова подчеркнула, что не нужно стесняться или бояться обращаться за помощью к врачам, ведь только они могут назначить максимально эффективную фармакотерапию и психокоррекцию. К тому же в современных условиях доступно анонимное обращение и лечение.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Юлия Перминова
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нарколог
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