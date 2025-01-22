Врач Лишин: мерзлявость может возникать как признак атеросклероза и сахарного диабета

«Образуются бляшки, которые затрудняют нормальный ток крови, и, поскольку она плохо поступает к конечностям, человек мерзнет», - объяснил Лишин в комментарии « Москве 24 ».

«Если человек эмоционально-тревожный, то склонен все воспринимать очень серьезно, и у него может возникать так называемая стресс-реакция в виде мерзлявости», - уточнил он.

Мерзлявость может возникать как признак атеросклероза и сахарного диабета, об этом напомнил врач-терапевт Виктор Лишин. Специалист констатировал, что постоянное чувство замерзания может развиться у человека с возрастом из-за атеросклеротических изменений в сосудах.Также, добавил он, повышенная чувствительность к холоду может обуславливаться избытком сахара крови человека. Чрезмерная концентрация сахара негативно влияет на состояние сосудистой ткани, способствуя сужению сосудов и плохой проводимости крови (особенно на периферийных участках тела, в конечностях). Из-за плохого поступления крови они постоянно остаются холодными, что и вызывает жалобы на замерзание.Помимо прочего, мерзлявость может быть связана со стрессом и повышенной тревожностью, добавил Лишин.В некоторых случаях, уточнил Лишин, склонность к замерзанию вызывается не какой-то патологией, а конституционными особенностями. Обычно это наблюдается у худощавых женщин, обладателей пониженного давления.Если излишняя зябкость возникла как неожиданное или новое свойство, или она беспокоит человека, то необходимо обратиться к врачу и определить ее причину, заметил эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянно мерзнущие ноги могут указывать на артериальную недостаточность, нарушения венозного оттока крови, тромбозы, железодефицитную анемию, проблемы с щитовидной железой, – таким предупреждением поделилась врач-невролог Татьяна Виноградова.

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