«Возможен диабет»: врач объяснила, при каких болезнях возникает синдром холодных ног

«Холодные ноги и руки, уши и нос — естественная реакция организма на переохлаждение. Однако стоит обратиться к врачу и пройти обследование, если конечности мерзнут даже тогда, когда человек одет по погоде и достаточно двигается или когда это происходит не только в холодное время года», - рассказала Татьяна Виноградова «Ленте.ру».

«Холодные ноги часто становятся одним из первых симптомов сахарного диабета. Также возникает покалывание в разных частях тела», - сообщила медик.

«Постоянный озноб и мерзнущие ноги могут указывать на артериальную недостаточность, нарушения венозного оттока крови, тромбозы, железодефицитную анемию, нарушения функции выработки гормонов щитовидной железы», - перечислила специалист.

Врач Виноградова сообщила: в случае синдрома холодных ног люди склонны жаловаться на невозможность согреться: их конечности стынут даже в условиях нормальной температуры, а при ее понижении возникает зябкость, сопровождаемая выраженным дискомфортом, тремором.Медик объяснила, что постоянно остающиеся холодными руки и ноги могут оказаться симптомом серьезных заболеваний. Например, уточнила эксперт, мерзнущие конечности позволяют думать, что возможен диабет. Виноградова пояснила, что данное заболевание негативно отражается на состоянии кровеносных сосудов, особенно периферических. Диабет характеризуется повышенным уровне сахара в крови, из-за чего она густеет и хуже проходит через сосуды. Одновременно с этим повышается риск нейропатии – повреждения нервов в связи с плохим кровообращением. Данные нарушения ведут к тому, что у человека с диабетом страдают от охлаждения периферические участки тела и в них к тому же возникают неприятные ощущения.Виноградова добавила, что повышенная чувствительность к холоду и жалобы на замерзание могут говорить также о других проблемах со здоровьем.Также, дополнила медик, причиной постоянно холодных ног может быть недостаток витамина В12, ответственного за состояние нервного волокна в нижних и верхних конечностях.Эксперт подчеркнула: при аномальной, слишком сильной зябкости, а также в тех случаях, когда помимо холодных рук или ног наблюдаются другие негативные симптомы (онемение или покалывание, головокружение, слабость, колебания веса и настроения и другие), необходимо обращаться к врачу и проверять состояние организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать усиление неприятного запаха от ног

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