Врач: при лечении гриппа может быть достаточно одной противовирусной таблетки

«Если вовремя начать лечение, достаточно одной противовирусной таблетки, чтобы справиться с вызывающими грипп инфекциями. Противовирусные препараты прямого действия уже после первого применения останавливают репликацию вируса и прекращают его губительное действие на организм», - сообщил инфекционист.

При лечении гриппа может быть достаточно одной противовирусной таблетки при условии, что пациент вовремя принял лекарство. Об этом врач Ртищев сообщил в беседе с «Лентой.ру».Медик добавил, что противовирусная терапия направлена на лечение тяжелых форм гриппа и предотвращение опасных для жизни осложнений. По словам Ртищева, в 2024 году использование противовирусных препаратов прямого действия было рекомендовано ВОЗ в качестве первой линии терапии нетяжелого гриппа. В соответствии с рекомендациями, пациенту необходимо провести экспресс-тестирование и при подтверждении гриппа ему следует дать противовирусный препарат.Алексей Ртищев заметил, что противовирусные препараты прямого действия, будучи очень эффективными, все же имеют изъян. Вирусы могут приобретать к ним устойчивость и перестать реагировать на лекарственное действие. Решения у этой проблемы пока что нет.До этого стало известно, что в России начался рост заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом. Доминирующим вариантом в текущем сезоне стал свиной грипп передающийся вирусом H1N1. В 2009 году данный вариант гриппа, циркулировавший прежде среди свиней, передался человеку и вызвал пандемию с массовыми вспышками заболеваемости и большим количеством смертей по всему миру. Эпидемиолог Олег Гамов, комментируя распространение свиного гриппа в этом году, отметил , что при тяжелом течении свиного гриппа у пациентов диагностируют пневмонию, а при самом неблагоприятном исходе наступает отек мозга и появляются бактериальные осложнения – именно это и может привести к смерти человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил : главными заболеваниями текущего сезона в России станут свиной грипп, коронавирус и метапневмовирус.

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