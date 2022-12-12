Терапевт Кондрахин назвал самое эффективное лекарство от гриппа

«Парацетамол оказывает только симптоматическое лечение, как и вся противовирусная терапия», - сказал об этом медик, беседуя с «Вечерней Москвой».

«существует только один противовирусный препарат с доказанным свойством – Осельтамивир».

Самым популярным у россиян препаратом, применяющимся в лечении простуды, коронавируса и гриппа, является парацетамол. Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил в интервью, что данное лекарство, как практически все остальные противовирусные препараты из аптек, не лечит инфекции.Говоря о том, имеется ли такое лекарство, которое бы эффективно лечило грипп, Кондрахин уточнил, что на сегодняшний деньСпециалист добавил, что это единственное зарегистрированное ВОЗ лекарство для лечения гриппа. Также он указал на то, что использовать тот или иной противовирусный препарат следует только по рекомендации врача.Комментируя эффективность народных или домашних средств от ОРВИ, медик констатировал, что ничто – ни лимоны, ни имбирь, ни мед – не действует на вторгшийся в организм вирус. Единственное, что полезно – это обильное питье, способствующее выводу токсинов с мочой.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе антидепрессантов в лечении боли.

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