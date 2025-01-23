Врач Вознесенский: человек может не знать, что болен гепатитом C

«Гепатит B становится хроническим в 5% случаев, гепатит C – почти в 80% случаев. Если развился хронический гепатит, то существует двузначная, вероятность развития таких неблагоприятных исходов заболевания как цирроз печени и рак печени», - констатировал врач.

«Вирусный гепатит C часто протекает в остром периоде малосимптомно или даже бессимптомно. Это заболевание чаще всего выявляется при лабораторном обследовании», - пояснил эксперт.

Человек может не знать, что болен гепатитом C, об этом врач Вознесенский напомнил в разговоре с порталом 360.ru , комментируя недавний случай заражении гепатитом онкобольных пациентов на Камчатке. Там несколько десятков человек, проходивших лечение от рака, оказались инфицированы гепатитами С и B.Вознесенский предупредил, что при заражении этими типами гепатита крайне важно не допустить их хронических форм.Вознесенский добавил, что гепатит C хорошо поддается терапии – его с вероятностью более 90% можно вылечить с помощью препаратов, которые больному придется принимать на протяжении трех месяцев. Проблема в том, что определить инфицирование таким гепатитом по каким-то внешним признакам очень трудно.Что касается гепатита B, в его случае могут проявляться поражения печени: возникает тошнота, боль в правом подреберье, субфебрильная температуры, ломота в суставах и мышцах, желтуха. Но такой гепатит тяжело лечить – лекарства не гарантируют выздоровления.Врач обратил внимание, что инфицирование этими типами гепатита чаще всего происходит контактным путем: например при переливании крови и использовании нестерильных инструментов, в результате незащищенного полового контакта. Помимо того, у больных гепатитом женщин могут рождаться инфицированные дети.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ирина Давудова предупредила : при заражении гепатитами В и С у человека может возникать желтуха, но также заболевание может иметь безжелтушную форму и проявляться симптомами, которые можно принять за переутомление.

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