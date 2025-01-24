Эндокринолог Калошина предупредила о последствиях стремления пить много воды

«Зимой для утоления жажды достаточно пить от 0,7 до 1,2 литра воды в день, летом – до 1,2-1,7 литра», - передают слова медика РИА Новости.

«Без естественной потребности не стоит пытаться употребить два литра воды в день, поскольку это может навредить здоровью. В частности, если пить слишком много жидкости, существенно возрастет нагрузка на почки и увеличится объем циркулирующей крови. Из этого повышается внутричерепное давление и возникают головные боли», - предупредила эндокринолог.

Эндокринолог Калошина предупредила об опасных последствиях стремления пить много воды. Как заявила врач, не нужно пытаться любой ценой выпивать два литра воды в день.Калошина добавила, что для каждого организма существует индивидуальная норма ежедневного количества воды. Чтобы рассчитать такой норматив, необходимо учесть многие особенности образа жизни человека, характер его работы, индивидуальные характеристики. Сделать это наиболее грамотно могут только медицинские специалисты, убеждена эндокринолог.Калошина отметила, что употребление воды через силу может навредить организму.До этого врач-терапевт Яна Шмелева посоветовала россиянам с осторожностью воспринимать рекомендации о необходимости пить воду в большом количестве – они далеко не всегда работают на благо организму.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников высказал такое мнение: проблема недостаточного употребления воды в большой степени надуманная. Чистой воды организму ежедневно нужно не так уж много, заявил известный медик.

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