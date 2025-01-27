Психолог назвала нежелание идти на работу среди признаков выгорания
Психолог Анжелика Полина сообщила, что для профилактики выгорания важно уметь отдыхать от работы.
Психолог назвала нежелание идти на работу среди признаков выгорания, об этом сообщила «Газета.ру».
«Стабильное нежелание идти на работу, тревога и раздражительность являются симптомами эмоционального выгорания», - заявила Полина в беседе с порталом.
Специалист добавила, что на это психоэмоциональное нарушение также указывает подавленное настроение в течение долгого времени, равнодушие к обязанностям на работе, ощущение собственной незначимости в том, что касается карьеры и работы.
Полина обратила внимание, что к выгоранию в том числе ведет желание успеть сделать сразу многое, нарушенный баланс между работой, делами и отдыхом. Психолог подчеркнула, что в течение рабочего дня необходимо делать перерывы, вдобавок важно уметь правильно пользоваться свободным временем, отдыхать от повседневных нагрузок и обязанностей – например, встречаться с друзьями, бывать на природе.
Подозревая у себя выгорание, нужно разделить дела на срочные и несрочные. Все, что можно перенести на потом, следует перенести и заняться только тем, что важно в конкретный момент, посоветовала эксперт.
Кто подвержен выгоранию? Синдром эмоционального выгорания ВОЗ официально признала болезнью. Вызывать его проблемы и перегрузки на работе или в личной жизни. Иногда достаточно среднего, но постоянного стресса.
Для некоторых профессий, где физическое и умственное напряжение особенно велико, существует повышенный риск выгорания. К ним относятся
- учителя и наставники,
- врачи и медсестры, медицинские работники в целом,
- служащие в полиции,
- спортсмены.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на имеющийся синдром выгорания могут указывать физические симптомы, включая звон в ушах, изжогу и другие признаки нарушенной работы пищеварения.
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Анжелика Полина
Здоровье
доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещени
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