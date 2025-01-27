«Стабильное нежелание идти на работу, тревога и раздражительность являются симптомами эмоционального выгорания», - заявила Полина в беседе с порталом.

учителя и наставники,

врачи и медсестры, медицинские работники в целом,

служащие в полиции,

спортсмены.

Психолог назвала нежелание идти на работу среди признаков выгорания, об этом сообщила «Газета.ру».Специалист добавила, что на это психоэмоциональное нарушение также указывает подавленное настроение в течение долгого времени, равнодушие к обязанностям на работе, ощущение собственной незначимости в том, что касается карьеры и работы.Полина обратила внимание, что к выгоранию в том числе ведет желание успеть сделать сразу многое, нарушенный баланс между работой, делами и отдыхом. Психолог подчеркнула, что в течение рабочего дня необходимо делать перерывы, вдобавок важно уметь правильно пользоваться свободным временем, отдыхать от повседневных нагрузок и обязанностей – например, встречаться с друзьями, бывать на природе.Подозревая у себя выгорание, нужно разделить дела на срочные и несрочные. Все, что можно перенести на потом, следует перенести и заняться только тем, что важно в конкретный момент, посоветовала эксперт.? Синдром эмоционального выгорания ВОЗ официально признала болезнью. Вызывать его проблемы и перегрузки на работе или в личной жизни. Иногда достаточно среднего, но постоянного стресса.Для некоторых профессий, где физическое и умственное напряжение особенно велико, существует повышенный риск выгорания. К ним относятсяРиск развития выгорания повышается при постоянном переутомлении и больших нагрузках на работе. Кроме того, этому нарушению способствуют отсутствие признания и плохая рабочая атмосфера из-за конфликтов, конкурентного давления в коллективе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на имеющийся синдром выгорания могут указывать физические симптомы , включая звон в ушах, изжогу и другие признаки нарушенной работы пищеварения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.