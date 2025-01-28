Врач Мясников развеял миф о наследуемом диабете
Доктор Мясников рассказал, всегда ли дети наследуют диабет, если им болеют родители.
Врач Александр Мясников развеял миф о наследуемом диабете на съемках программы «О самом главном». Он назвал мифом утверждение о том, что ребенок родителей-диабетиков тоже обязательно будет болеть диабетом.
«Существует мнение, что диабет у родителей гарантирует развитие заболевания у детей. На самом деле это не точно, риск наследуемого диабета составляет где-то 40 процентов», - сообщил известный медик.
Мясников подчеркнул, что даже если существует фактор наследственной предрасположенности, вероятность возникновения диабета прежде всего зависит от образа жизни человека. Если он будет физически активным, без лишнего веса, а также если будет придерживаться здорового питания, то избежит заболевания диабетом.
До этого онколог Александр Дзидзария сообщил в интервью, что хотя врожденные особенности организма изменить нельзя, можно управлять тем, как они реализуются на протяжении жизни. Например, человек, чьи родители являются диабетиками, может заболеть или не заболеть диабетом (второго типа) в зависимости от того, как он живет, сказал эксперт. Онколог обратил внимание, что основными разрушающими здоровье факторами являются стресс, недостаток сна, несбалансированное питание, неблагоприятная социальная среда.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одной из причин возникновения сахарного диабета является длительный стресс, который вызывает нарушение нормального течения процессов возбуждения и торможения в головном мозге. Поэтому очень важно научиться управлять стрессом, уметь расслабляться – об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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