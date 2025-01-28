Врач Мясников развеял миф о наследуемом диабете

«Существует мнение, что диабет у родителей гарантирует развитие заболевания у детей. На самом деле это не точно, риск наследуемого диабета составляет где-то 40 процентов», - сообщил известный медик.

Врач Александр Мясников развеял миф о наследуемом диабете на съемках программы «О самом главном». Он назвал мифом утверждение о том, что ребенок родителей-диабетиков тоже обязательно будет болеть диабетом.Мясников подчеркнул, что даже если существует фактор наследственной предрасположенности, вероятность возникновения диабета прежде всего зависит от образа жизни человека. Если он будет физически активным, без лишнего веса, а также если будет придерживаться здорового питания, то избежит заболевания диабетом.До этого онколог Александр Дзидзария сообщил в интервью, что хотя врожденные особенности организма изменить нельзя, можно управлять тем, как они реализуются на протяжении жизни. Например, человек, чьи родители являются диабетиками, может заболеть или не заболеть диабетом (второго типа) в зависимости от того, как он живет, сказал эксперт. Онколог обратил внимание, что основными разрушающими здоровье факторами являются стресс, недостаток сна, несбалансированное питание, неблагоприятная социальная среда.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одной из причин возникновения сахарного диабета является длительный стресс, который вызывает нарушение нормального течения процессов возбуждения и торможения в головном мозге. Поэтому очень важно научиться управлять стрессом, уметь расслабляться – об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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