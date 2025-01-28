Врач Мясников развеял миф о наследуемом диабете

200 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/world-diabetes-day-close-up-picture-using-medical-device-check-glucose-blood_10401457.htm#query=diabetes&position=7&from_view=search&track=sph
проверка крови на сахар

Доктор Мясников рассказал, всегда ли дети наследуют диабет, если им болеют родители.

Врач Александр Мясников развеял миф о наследуемом диабете на съемках программы «О самом главном». Он назвал мифом утверждение о том, что ребенок родителей-диабетиков тоже обязательно будет болеть диабетом.

«Существует мнение, что диабет у родителей гарантирует развитие заболевания у детей. На самом деле это не точно, риск наследуемого диабета составляет где-то 40 процентов», - сообщил известный медик.

Мясников подчеркнул, что даже если существует фактор наследственной предрасположенности, вероятность возникновения диабета прежде всего зависит от образа жизни человека. Если он будет физически активным, без лишнего веса, а также если будет придерживаться здорового питания, то избежит заболевания диабетом.

До этого онколог Александр Дзидзария сообщил в интервью, что хотя врожденные особенности организма  изменить нельзя, можно управлять тем, как они реализуются на протяжении жизни. Например, человек, чьи родители являются диабетиками, может заболеть или не заболеть диабетом (второго типа) в зависимости от того, как он живет, сказал эксперт. Онколог обратил внимание, что основными разрушающими здоровье факторами являются стресс, недостаток сна, несбалансированное питание, неблагоприятная социальная среда.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одной из причин возникновения сахарного диабета является длительный стресс, который вызывает нарушение нормального течения процессов возбуждения и торможения в головном мозге. Поэтому очень важно научиться управлять стрессом, уметь расслабляться – об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Читать MedikForum.ru в
Не только сахар: доктор Мясников развеял основные мифы о диабете
Врач Мясников напомнил о полезности жира для организма
Врач Мясников перечислил существующие мифы о сахарном диабете
Теги : сахарный диабет, наследственность, Александр Мясников
Врач рассказала о приемлемом количестве воды для питья зимой
Врач назвала причины плохого самочувствия при смене жилья
Московские хирурги удалили 5-летнему мальчику лишние пальцы. Почему возникает полидактилия?