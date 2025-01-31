Кардиолог предупреждает: несоблюдение режима дня ведет к проблемам с сердцем у детей

«Несоблюдение режима дня тоже влияет на сердце», - посоветовала помнить врач.

Кардиолог Медведева предупреждает, что несоблюдение режима дня ведет к проблемам с сердцем у детей. Врач заговорила об этом, называя основные факторы, негативно влияющие на детское сердце.По словам Медведевой, в первую очередь, здоровье сердечно-сосудистой системы у ребенка подрывает имеющийся лишний вес. Медик подчеркнула, что избыточная масса тела может быть причиной склонности детей к повышенному артериальному давлению и проблемам, которые связаны с ним.Также негативно влияет на детское сердце малоподвижность. Кардиолог предупредила, что если образ жизни ребенок в целом очень малоподвижный, то любые моменты, когда он будет проявлять физическую активность, могут сопровождаться неожиданным возникновением головокружения или обмороки.Как сообщил 1tulatv.ru , кардиолог добавила, что при возникающих проблемах с сердцем у детей могут возникать покалывания, которые часто путают с болями в желудке при гастрите или нарушении ЖКТ. Неприятные ощущения могут возникать и после перенесённых болезней, например, пневмонии или ОРВИ, констатировала специалист.Еще несколько лет назад детский кардиохирург Михаил Абрамян обращал внимание на то, что среди пациентов кардиологов выросло количество детей с такими отклонениями, как артериальная гипертензия, воспаления миокарда, нарушения сердечного ритма. Медик отмечал, что детям и подросткам становится все больше свойственна гиподинамия, так как они постоянно сидят в своих гаджетах и не двигаются. Гиподинамия ведет к ослаблению мышечной деятельности органов сердечно-сосудистой системы, что также ведет к патологиям, предостерегал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на состоянии детского сердца негативно сказывается любой излишек веса , а не только явное ожирение.

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