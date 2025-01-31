Врач назвал сахарный диабет в числе опасных причин судорог ног

«У пациентов с сахарным диабетом неприятные ощущения могут возникать из-за того, что страдают микроциркуляция крови, нервы и мышцы», - обратил внимание эксперт.

«Непроизвольное болезненное сокращение мышц часто говорит о недостатке железа и магния в организме. Если возникла такая проблема, стоит проверить уровень микроэлементов», - посоветовал Хухрев.

Врач Хухрев назвал сахарный диабет в числе опасных причин судорог ног, беседуя с « Москвой 24 ».Хухрев добавил, что судороги ног также бывают проявлением варикоза. По словам врача, при варикозном расширении вен ухудшается питание ножных мышц, что провоцирует их неконтролируемые сокращения, ведущие к болезненным ощущениям.Другой потенциально опасной причиной судорог медик назвал дефицит микроэлементов.До этого врач-терапевт Екатерина Терентьева сообщила , что иногда ночными судорогами люди называют проявление синдрома беспокойных ног – неврологического нарушения, при котором ночью в ногах возникают неприятные ощущения, заставляющие постоянно шевелить конечностями. Во многих случаях эта проблема бывает связана с дефицитом железа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что судороги также могут быть признаком заболевания щитовидной железы

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