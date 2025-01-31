Врач назвал сахарный диабет в числе опасных причин судорог ног

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судороги в ногах

Врач-терапевт Алексей Хухрев указал на опасные причины ножных судорог.

Врач Хухрев назвал сахарный диабет в числе опасных причин судорог ног, беседуя с «Москвой 24».

«У пациентов с сахарным диабетом неприятные ощущения могут возникать из-за того, что страдают микроциркуляция крови, нервы и мышцы», - обратил внимание эксперт.

Хухрев добавил, что судороги ног также бывают проявлением варикоза. По словам врача, при варикозном расширении вен ухудшается питание ножных мышц, что провоцирует их неконтролируемые сокращения, ведущие к болезненным ощущениям.

Другой потенциально опасной причиной судорог медик назвал дефицит микроэлементов.

«Непроизвольное болезненное сокращение мышц часто говорит о недостатке железа и магния в организме. Если возникла такая проблема, стоит проверить уровень микроэлементов», - посоветовал Хухрев.
 
До этого врач-терапевт Екатерина Терентьева сообщила, что иногда ночными судорогами люди называют проявление синдрома беспокойных ног – неврологического нарушения, при котором ночью в ногах возникают неприятные ощущения, заставляющие постоянно шевелить конечностями. Во многих случаях эта проблема бывает связана с дефицитом железа.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что судороги также могут быть признаком заболевания щитовидной железы.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : судороги в ногах, причины нарушения, Алексей Хухрев
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