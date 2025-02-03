Врач Кондрахин: повышение атмосферного давления может вызвать стрессовую реакцию организма
Врач Андрей Кондрахин рассказал, как помочь организму лучше перенести небезопасное для него высокое атмосферное давление.
Врач Кондрахин констатировал, что повышение атмосферного давления может вызвать стрессовую реакцию организма.
«При повышении атмосферного давления улучшается насыщение крови кислородом, что, в свою очередь, может вызвать стрессовую реакцию организма. Изменения атмосферы могут вызвать у некоторых людей ненормальное повышение артериального давления, хотя в обычных условиях оно должно было бы снижаться, чтобы поддерживать баланс», - об этом медик рассказал в интервью 360.ru.
Кондрахин отметил, что такие погодные перепады способны оказывать особенно существенное негативное воздействие на людей, имеющих вегетативные и нервные расстройства, а также на людей с патологиями дыхательной системы.
Наиболее уязвимы при этом люди с неврозами, астенией и заболеваниями легких – у них симптомы плохо самочувствия проявляются более выраженно. В условиях повышенного атмосферного давления рекомендуется больше отдыхать, избегать интенсивных нагрузок, умственных и физических – важно не перенапрягать нервную систему, подчеркнул врач. Также медик посоветовал избегать приема любых стимулирующих средств. Он отметил, что повышенное давление в атмосфере без того увеличивает нагрузку на организм, поэтому правильнее в такой период давать ему больше отдыхать, а не усиливать напряжение.
До этого кардиолог Науфаль Загидуллин назвалпризнаки чувствительности организма к перепадам атмосферного давления:
- Головная боль (боль в висках или в затылочной области);
- Головокружение, мушки перед глазами;
- Слабость, понижение переносимости физической нагрузки;
- Плохое засыпание, бессонница, ночные кошмары;
- Потеря энергетического тонуса, работоспособности;
- Снижение концентрации;
- Бледность, обморочное состояние;
- Тошнота.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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