Врач Кондрахин: повышение атмосферного давления может вызвать стрессовую реакцию организма

«При повышении атмосферного давления улучшается насыщение крови кислородом, что, в свою очередь, может вызвать стрессовую реакцию организма. Изменения атмосферы могут вызвать у некоторых людей ненормальное повышение артериального давления, хотя в обычных условиях оно должно было бы снижаться, чтобы поддерживать баланс», - об этом медик рассказал в интервью 360.ru

Головная боль (боль в висках или в затылочной области);

Головокружение, мушки перед глазами;

Слабость, понижение переносимости физической нагрузки;

Плохое засыпание, бессонница, ночные кошмары;

Потеря энергетического тонуса, работоспособности;

Снижение концентрации;

Бледность, обморочное состояние;

Тошнота.

Врач Кондрахин констатировал, что повышение атмосферного давления может вызвать стрессовую реакцию организма.Кондрахин отметил, что такие погодные перепады способны оказывать особенно существенное негативное воздействие на людей, имеющих вегетативные и нервные расстройства, а также на людей с патологиями дыхательной системы.Наиболее уязвимы при этом люди с неврозами, астенией и заболеваниями легких – у них симптомы плохо самочувствия проявляются более выраженно. В условиях повышенного атмосферного давления рекомендуется больше отдыхать, избегать интенсивных нагрузок, умственных и физических – важно не перенапрягать нервную систему, подчеркнул врач. Также медик посоветовал избегать приема любых стимулирующих средств. Он отметил, что повышенное давление в атмосфере без того увеличивает нагрузку на организм, поэтому правильнее в такой период давать ему больше отдыхать, а не усиливать напряжение.До этого кардиолог Науфаль Загидуллин назвал признаки чувствительности организма к перепадам атмосферного давления:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Сергей Стеблецов предупредил : рост атмосферного давления может особенно болезненно сказываться на гипертониках и гипотониках.

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