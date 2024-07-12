«Лечь или принять успокоительное»: врач Кондрахин назвал способы снизить давление дома

«Любые успокаивающие вещества приводят к нормализации состояния. Когда человек находится в спокойствии и не нервничает, давление само собой может снизиться», - заявил Кондрахин.

«Нифедипин и каптоприл – два препарата, которые допустимы как самостоятельная скорая помощь… если в течение 30 минут после приема человек не достигает эффекта снижения давления — это повод вызвать скорую помощь», - резюмировал врач.

Случаи, когда давление повышается, не всегда требуют вмешательства врачей – снизить его можно и дома. Врач Кондрахин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как это можно сделать. Медик отметил, что обычно скачок давления бывает обусловлен волнением, поэтому для его нормализации в первую очередь нужно постараться успокоиться. Помочь унять беспокойство могут успокоительные препараты.Также снизить давление помогает горизонтальное положение тела, то есть, нужно лечь. По ловам врача, это позволяет нормализовать кровоснабжение почек, в связи с чем может нормализоваться и общее артериальное давление.Еще один способ – питье умеренно горячей (около 40 градусов) воды очень небольшими глотками. У человека при этом рефлекторно расширяются коронарные сосуды, что ведет к снижению давления.Помимо того снижать давление помогает мягкий, деликатный массаж воротниковой зоны.Препараты быстрой помощи содержат действующие вещества нифедипин и каптоприл.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может летом меняться давление у людей с гипертонией.

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