«Лечь или принять успокоительное»: врач Кондрахин назвал способы снизить давление дома

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измерение давления

Врач Андрей Кондрахин рассказал об «универсальных способах» улучшить самочувствие при подскочившем артериальном давлении.

Случаи, когда давление повышается, не всегда требуют вмешательства врачей – снизить его можно и дома. Врач Кондрахин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как это можно сделать. Медик отметил, что обычно скачок давления бывает обусловлен волнением, поэтому для его нормализации в первую очередь нужно постараться успокоиться. Помочь унять беспокойство могут успокоительные препараты.

«Любые успокаивающие вещества приводят к нормализации состояния. Когда человек находится в спокойствии и не нервничает, давление само собой может снизиться», - заявил Кондрахин.

Также снизить давление помогает горизонтальное положение тела, то есть, нужно лечь. По ловам врача, это позволяет нормализовать кровоснабжение почек, в связи с чем может нормализоваться и общее артериальное давление.

Еще один способ – питье умеренно горячей (около 40 градусов) воды очень небольшими глотками. У человека при этом рефлекторно расширяются коронарные сосуды, что ведет к снижению давления.

Помимо того снижать давление помогает мягкий, деликатный массаж воротниковой зоны.

Как снизить высокое давление с помощью лекарств? Препараты быстрой помощи содержат действующие вещества нифедипин и каптоприл.

«Нифедипин и каптоприл – два препарата, которые допустимы как самостоятельная скорая помощь… если в течение 30 минут после приема человек не достигает эффекта снижения давления — это повод вызвать скорую помощь», - резюмировал врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может летом меняться давление у людей с гипертонией.

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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : снижение давления, советы врачей, Андрей Кондрахин
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