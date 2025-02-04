Сосудистые и неврологические проблемы: врач указала на возможные причины шума в ушах

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шум в ушах

Отоларинголог Александра Гершевская рассказала, что может вызывать у людей развитие тиннитуса.

Шум в ушах или тиннитус может проявляться как звон, гул, писк или шипение. Напомнив об этом, врач Гершевская указала на возможные причины шума в ушах.

«Тинитус – не отдельное заболевание, а симптом, свидетельствующий о различных нарушениях здоровья», - подчеркнула медик, беседуя с «Известиями».

Одним из наиболее частых объяснений появления такого шума является серная пробка, отметила специалист. В целом его провокаторами чаще всего становятся проблемы с состоянием органов системы слуха, патологии ушей.

Распространенные причины тиннитуса:
  • Отит (воспалительное заболевание уха) — инфекция среднего или наружного уха;
  • Дисфункция евстахиевой трубы;
  • Акустическая травма из-за воздействия громких звуков
  • Сенсоневральная тугоухость.
Но шум в ушах бывает связан не только с патологическими процессами в органах слуха. Например, вызывать его могут происходящие в организме гормональные изменения или дефицитные состояния, возникающие из-за нехватки витаминов.

«Шум в ушах может свидетельствовать о сосудистых и неврологических проблемах: высоком артериальном давлении, неврозах, стрессе, депрессии», - предупредила Гершевская.

Признаки того, что шум в ушах может быть опасным. Эксперт посоветовала обязательно обращаться  врачу при следующих особенностях тиннитуса:
  • Сохраняется несколько дней;
  • Становится интенсивнее;
  • Сопровождается головокружением, ухудшением слуха, головной болью;
  • Ощущается как пульсация и совпадает с ритмом сердца
  • Наряду с ним возникают проблемы со сном, тревожность и раздражительность.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Илья Ганчук заявил: шум в ушах может говорить о травмах черепа или опухолях мозга.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александра Гершевская
Александра Гершевская
Здоровье
оториноларинголог
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