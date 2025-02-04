Сосудистые и неврологические проблемы: врач указала на возможные причины шума в ушах
Отоларинголог Александра Гершевская рассказала, что может вызывать у людей развитие тиннитуса.
Шум в ушах или тиннитус может проявляться как звон, гул, писк или шипение. Напомнив об этом, врач Гершевская указала на возможные причины шума в ушах.
«Тинитус – не отдельное заболевание, а симптом, свидетельствующий о различных нарушениях здоровья», - подчеркнула медик, беседуя с «Известиями».
Одним из наиболее частых объяснений появления такого шума является серная пробка, отметила специалист. В целом его провокаторами чаще всего становятся проблемы с состоянием органов системы слуха, патологии ушей.
Распространенные причины тиннитуса:
- Отит (воспалительное заболевание уха) — инфекция среднего или наружного уха;
- Дисфункция евстахиевой трубы;
- Акустическая травма из-за воздействия громких звуков
- Сенсоневральная тугоухость.
«Шум в ушах может свидетельствовать о сосудистых и неврологических проблемах: высоком артериальном давлении, неврозах, стрессе, депрессии», - предупредила Гершевская.
Признаки того, что шум в ушах может быть опасным. Эксперт посоветовала обязательно обращаться врачу при следующих особенностях тиннитуса:
- Сохраняется несколько дней;
- Становится интенсивнее;
- Сопровождается головокружением, ухудшением слуха, головной болью;
- Ощущается как пульсация и совпадает с ритмом сердца
- Наряду с ним возникают проблемы со сном, тревожность и раздражительность.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александра Гершевская
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оториноларинголог
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