Сосудистые и неврологические проблемы: врач указала на возможные причины шума в ушах

«Тинитус – не отдельное заболевание, а симптом, свидетельствующий о различных нарушениях здоровья», - подчеркнула медик, беседуя с «Известиями».

Отит (воспалительное заболевание уха) — инфекция среднего или наружного уха;

Дисфункция евстахиевой трубы;

Акустическая травма из-за воздействия громких звуков

Сенсоневральная тугоухость.

«Шум в ушах может свидетельствовать о сосудистых и неврологических проблемах: высоком артериальном давлении, неврозах, стрессе, депрессии», - предупредила Гершевская.

Сохраняется несколько дней;

Становится интенсивнее;

Сопровождается головокружением, ухудшением слуха, головной болью;

Ощущается как пульсация и совпадает с ритмом сердца

Наряду с ним возникают проблемы со сном, тревожность и раздражительность.

Шум в ушах или тиннитус может проявляться как звон, гул, писк или шипение. Напомнив об этом, врач Гершевская указала на возможные причины шума в ушах.Одним из наиболее частых объяснений появления такого шума является серная пробка, отметила специалист. В целом его провокаторами чаще всего становятся проблемы с состоянием органов системы слуха, патологии ушей.Распространенные причины тиннитуса:Но шум в ушах бывает связан не только с патологическими процессами в органах слуха. Например, вызывать его могут происходящие в организме гормональные изменения или дефицитные состояния, возникающие из-за нехватки витаминов.Эксперт посоветовала обязательно обращаться врачу при следующих особенностях тиннитуса:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Илья Ганчук заявил : шум в ушах может говорить о травмах черепа или опухолях мозга.

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