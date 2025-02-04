«Сахар способствует развитию опухоли»: онколог перечислил мифы о причинах рака

«Лишь 5-10% случаев возникновения рака связаны с мутациями, передаваемыми по наследству. В большинстве случаев возникновение онкозаболевания связано с другими причинами, не имеющими отношения к наследственности», - заявил онколог.

Онколог Евсеев перечислил мифы о причинах рака, об этих заблуждениях он сообщил в разговоре с «Газетой.Ru». Медик констатировал, что одним из таких мифов является убежденность людей в том, что раком можно заразиться (от тех, кто уже болеет).Евсеев подчеркнул, что онкозаболевания не передаются от человека к человеку.Врач уточнил, что заразиться при определенных обстоятельствах можно только инфекциями, и существуют такие инфекционные заболевания, которые повышают риск возникновения опухолей. К ним, например, относятся вирус папилломы человека (ВПЧ) или гепатит.Еще один миф – это утверждение, что рак передается по наследству. Евсеев пояснил, что наследоваться может не рак как таковой, а генетические мутации, которые влияют на появление онкозаболевания. Но и такие мутации передаются потомству очень редко, к тому же их присутствие у человека еще не говорит, что рак обязательно возникнет – они «включаются» только под влиянием ряда факторов.Также мифом врач назвал «теорию» о том, что употребляемый сахар способствует развитию опухоли, а отказ от сахара защищает от болезни. Евсеев подчеркнул, что хотя повседневный рацион играет большую роль в поддержании здоровья, панацеей от рака здоровое питание не является.В то же время врач обратил внимание, что ожирение, часто возникающее из-за пренебрежения диетическими нормами, действительно является фактором риска некоторых видов рака.Перечисляя мифы о причинах рака, онколог добавил, что к ним относятся представления о канцерогенности дезодорантов и эдектроприборов. Ссылаясь на исследования, Евсеев констатировал: ни дезодоранты, ни микроволновки вызвать рак не способны.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онколог Андрей Каприн рассказал , какие прививки могут защитить от развития рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.