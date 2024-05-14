«Риск развития рака желудка значительно увеличивается при регулярном употреблении от 45 г этилового спирта в сутки – это 4,5 единицы алкоголя», - поделился онколог Евсеев с « Газетой.Ru ».

«Сегодня существует много исследований, которые подтверждают, что алкоголь канцерогенен и потенциально провоцирует развитие любых злокачественных опухолей. Он губительно воздействует на клетки органов, а в сочетании с курением воздействует еще серьезнее», -констатировал онколог.

Врач Евсеев назвал суточное количество алкоголя, которое увеличивает риск развития рака – это доза, превышающая 45 граммов этилового спирта. Какие напитки предпочитает употреблять человек – крепкие или слабоалкогольные – решающего значения не имеет.Врач уточнил: одна единица алкоголя – это 10 граммов этанола, данный объем алкоголя взрослый организм перерабатывает за час. В пол-литровой бутылке пива таких алкогольных единиц – две, в пол-литровой бутылке водки – двадцать. Евссев добавил, что к сегодняшнему дню собрано много исследовательских данных, подтверждающих наличие у алкоголя канцерогенного эффекта. Злоупотребление им связывают с подверженностью раку молочной железы, печени, толстого кишечника, полости рта и пищевода.Евсеев подчеркнул, что канцерогенный этанол содержится во всех видах алкогольных напитков, и безопасными не могут быть даже слабоалкогольные. Вдобавок спиртные напитки повышают риск развитие не онкологических, но тоже опасных заболеваний – например, сердечно-сосудистых, общая смертность от которых превышает смертность от рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для укрепления сосудов следует отказаться от посещения бани , об этом рассказала кардиолог Грета Саргсян.

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