Врач Мясников объяснил, при какой одышке нужно вызывать скорую помощь

«Если возникает при физической нагрузке, но при этом долго не проходит».

«Остро возникшая одышка — красный флаг. Это сигнал для вызова скорой помощи», - подчеркнул доктор Мясников.

Врач Мясников объяснил на съемках программы «О самом главном», когда возникающая у человека одышка требует обращения за медицинской помощью и вызова скорой помощи.В частности, заметил он, опасной и нуждающейся в проверке является такая одышка:Мясников обратил внимание, что одышку могут провоцировать такие патологии как инфаркт миокарда, тромбоэмболия, а также другие сердечно-сосудистые или легочные нарушения. Учитывая это, нельзя относиться к ее появлению пренебрежительно или ждать, что «все пройдет само».Наиболее серьезным случаем врач назвал ситуацию, когда одышка возникает у человека в состоянии не слишком сильного физического напряжения или даже отдыха, покоя. Если человек лежит, готовится ко сну, и вдруг неожиданно возникает одышка, особенно сильная, – к нему обязательно нужно вызвать врачей.До этого врач-пульмонолог Сергей Бабак предупредил , что жалобы человека на одышку и трудности с дыханием могут говорить о застойной сердечной недостаточности или ХОБЛ, хронической обструктивной болезни легких.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одышка, возникающая при подъеме по лестнице, может быть признаком аневризмы

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