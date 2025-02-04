Врач Мясников объяснил, при какой одышке нужно вызывать скорую помощь
Врач Александр Мясников рассказал, в каких случаях одышка может быть сигналом о нарушениях, угрожающих жизни.
Врач Мясников объяснил на съемках программы «О самом главном», когда возникающая у человека одышка требует обращения за медицинской помощью и вызова скорой помощи.
В частности, заметил он, опасной и нуждающейся в проверке является такая одышка:
«Если возникает при физической нагрузке, но при этом долго не проходит».
Мясников обратил внимание, что одышку могут провоцировать такие патологии как инфаркт миокарда, тромбоэмболия, а также другие сердечно-сосудистые или легочные нарушения. Учитывая это, нельзя относиться к ее появлению пренебрежительно или ждать, что «все пройдет само».
Наиболее серьезным случаем врач назвал ситуацию, когда одышка возникает у человека в состоянии не слишком сильного физического напряжения или даже отдыха, покоя. Если человек лежит, готовится ко сну, и вдруг неожиданно возникает одышка, особенно сильная, – к нему обязательно нужно вызвать врачей.
«Остро возникшая одышка — красный флаг. Это сигнал для вызова скорой помощи», - подчеркнул доктор Мясников.
До этого врач-пульмонолог Сергей Бабак предупредил, что жалобы человека на одышку и трудности с дыханием могут говорить о застойной сердечной недостаточности или ХОБЛ, хронической обструктивной болезни легких.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одышка, возникающая при подъеме по лестнице, может быть признаком аневризмы.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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