Пульмонолог назвал чувство нехватки воздуха признаком застойной сердечной недостаточности

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одышка у мужчины

Врач-пульмонолог Сергей Бабак объяснил, на что указывает ощущение нехватки воздуха.

Пульмонолог Бабак предупредил, что жалобы человека на одышку и трудности с дыханием могут говорить об опасных проблемах. В частности, врач назвал чувство нехватки воздуха признаком застойной сердечной недостаточности, об этом сообщила «Москва 24».

«Ощущение нехватки воздуха – симптом, который нередко возникает на фоне застойной сердечной недостаточности. В этом случае кровь плохо циркулирует по организму, что затрудняет доставку кислорода. Тогда у человека возникает одышка», – пояснил эксперт.

Помимо того, добавил Бабак, чувством нехватки воздуха при дыхании проявляется ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких, при которой нарушается функционирование легочных альвеол и происходит сужение просвета бронхов. В результате этого нарушения легкие получают меньшее количество кислорода, что и приводит к возникновению одышки. ХОБЛ является очень серьезным заболеванием, которое может прогрессировать в своей тяжести и привести к смертельному исходу.

Также врач-пульмонолог обратил внимание, что такое ощущение может возникать из-за стрессовый переживаний, а не внутренних болезней. Бабак заметил, что в состоянии сильного напряжения, тревоги или страха возникает стрессовый тип дыхания, когда человек чаще совершает вдохи, и в его организм поступают небольшие порции воздуха, которого не хватает для осуществления полноценной газообменной функции.

До этого пульмонолог Александр Пурясев предупредил, что вызывать у человека нехватку воздуха и одышку могут в том числе такие серьезные нарушения как гипертония и дисфункция щитовидной железы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одышка, возникающая при подъеме по лестнице, может быть признаком аневризмы.

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Сергей Бабак
Сергей Бабак
Здоровье
пульмонолог,
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Теги : одышка, признаки болезней, Сергей Бабак
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