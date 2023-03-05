Одышка при подъеме по лестнице может быть признаком аневризмы

«Некоторые аневризмы вызывают боль, головокружение, а также одышку при минимальных усилиях, таких как подъем по лестнице. Но большинство не вызывает никаких симптомов».

Аневризма является расширением, отеком или растяжением небольшого участка кровеносного сосуда (обычно артерии) – ее можно сравнить с надутым шариком. Возникновение этой патологии бывает обусловлено органическим заболеванием или повреждением, ослаблением сосудистых стенок. Аневризмы также могут быть местом образования тромба или даже эмболии, об этом рассказали специалисты медицинского центра Cedars-Sinai (Cedars-Sinai Medical Center).Появление аневризмы возможно в любом месте тела, но чаще всего она возникает в головном мозге или в артериях, ведущих к сердцу, ногам и рукам. Со временем ее размер может увеличиваться и вместе с этим возрастает риск ее разрыва, который ведет к кровотечению, способному вызвать шок, а затем и смерть человека.Что позволяет определить имеющуюся аневризму? Согласно статистике, чаще всего ее жертвами становятся люди с наследственной предрасположенностью, а также курильщики, гипертоники, обладатели повышенного холестерина. Говоря о возможных симптомах, медики предупреждают:С учетом «тихого» течения патологии эксперты подчеркнули: ключом к успешному лечению аневризмы является ранняя диагностика, которую могут обеспечить профилактические обследования. Кроме того, нужно обязательно консультироваться с врачами, если возникает необъяснимая боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ощущения указывают на появление тромба в ноге.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.