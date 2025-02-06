Врач указал на первые признаки отказа печени из-за алкоголя

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проверка печени у пациента

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов напомнил россиянам о проблемах с печенью, возникающих из-за приема алкоголя.

Врач Неронов указал на первые признаки отказа печени из-за алкоголя в беседе с РИАМО.

«Первые признаки отказа печени из-за алкоголя включают усталость, потерю аппетита, боли в животе, желтушность кожи и глаз», - сообщил медик.

Владимир Неронов подчеркнул, что у людей, часто употребляющих алкоголь, печень первой страдает от последствий интоксикации этанолом. Возникающие при этом негативные изменения в состоянии органа могут вести к развитию жировой дистрофии, алкогольного гепатита и в дальнейшем – цирроза, предупредил специалист.

Он подчеркнул, что при появлении вышеназванных симптомов необходимо обратиться к врачу и пройти необходимую проверку. Также Неронов посоветовал обратиться к специалисту за профессиональной помощью в избавлении от пагубной тяги к спиртному, поскольку покончить с зависимостью самостоятельно бывает крайне сложно, тем более, что для лечения человеку могут понадобиться специальные рецептурные препараты.

Врач перечислилосновные симптомы, которые говорят о развитии алкогольной зависимости:
  • Усиление толерантности (привыкания) к алкоголю;
  • Потеря контроля над количеством выпивки;
  • Очень сильная потребность в алкоголе;
  • Возникновение абстиненции (синдрома отмены) при невозможности выпивать.
До этого врачи назвали опасным мифом утверждения о том, что в условиях регулярной выпивки «натренированная» печень привыкает перерабатывать алкоголь и без последствий справляется с такой нагрузкой.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для организма таит употребление малых доз алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владимир Неронов
Владимир Неронов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Теги : употребление алкоголя, проблемы с печенью, Владимир Неронов
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