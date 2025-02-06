Врач указал на первые признаки отказа печени из-за алкоголя

«Первые признаки отказа печени из-за алкоголя включают усталость, потерю аппетита, боли в животе, желтушность кожи и глаз», - сообщил медик.

Усиление толерантности (привыкания) к алкоголю;

Потеря контроля над количеством выпивки;

Очень сильная потребность в алкоголе;

Возникновение абстиненции (синдрома отмены) при невозможности выпивать.

Врач Неронов указал на первые признаки отказа печени из-за алкоголя в беседе с РИАМО.Владимир Неронов подчеркнул, что у людей, часто употребляющих алкоголь, печень первой страдает от последствий интоксикации этанолом. Возникающие при этом негативные изменения в состоянии органа могут вести к развитию жировой дистрофии, алкогольного гепатита и в дальнейшем – цирроза, предупредил специалист.Он подчеркнул, что при появлении вышеназванных симптомов необходимо обратиться к врачу и пройти необходимую проверку. Также Неронов посоветовал обратиться к специалисту за профессиональной помощью в избавлении от пагубной тяги к спиртному, поскольку покончить с зависимостью самостоятельно бывает крайне сложно, тем более, что для лечения человеку могут понадобиться специальные рецептурные препараты.Врач перечислил основные симптомы, которые говорят о развитии алкогольной зависимости:До этого врачи назвали опасным мифом утверждения о том, что в условиях регулярной выпивки «натренированная» печень привыкает перерабатывать алкоголь и без последствий справляется с такой нагрузкой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для организма таит употребление малых доз алкоголя

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