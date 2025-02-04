Врач рассказал, когда становятся опасными малые дозы алкоголя

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вино

Врач-эндокринолог Олег Сикорский предупредил о рисках, возникающих даже при употреблении небольшого количества алкоголя.

Врач Сикорский рассказал, когда становятся опасными малые дозы алкоголя, в беседе с «Лентой.ру». Медик отметил, что в незначительном объеме спиртное может быть безопасным для организма, но это справедливо только если оно употребляется иногда, а не на регулярной основе.

«В малых дозах некоторые виды алкоголя, например, красное вино, могут практически не приносить вреда здоровью. Однако речь идет исключительно о малой частоте и умеренной дозе спиртного напитка. Пить спиртное для расслабления регулярно не следует», - подчеркнул специалист.

Сикорский обратил внимание, что при некоторых проблемах со здоровьем даже малые порции алкоголя могут быть опасными для организма и потому становятся противопоказанными.

«Спиртные напитки категорически запрещены при проблемах с печенью и поджелудочной железой, хроническом панкреатите, язвенной болезни желудка, а также при приеме лекарственных препаратов и при диагностированной депрессии и тревожности», - перечислил эксперт.

Врач объяснил, что при названных патологиях алкоголь в любом количестве может обострять их и провоцировать появление тяжелых симптомов.

Также медик обратил внимание на связь между приемом спиртного и развитием зависимости. Если человеку становится сложно провести выходной без бокала вина, это должно настораживать, сказал специалист.

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Олег Сикорский
Олег Сикорский
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : употребление алкоголя, опасность для человека, Олег Сикорский
Врач рассказал, когда становятся опасными малые дозы алкоголя
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