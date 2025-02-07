Повышенный метеоризм: вредно ли сдерживаться и когда это может быть опасно

«В принципе, метеоризм является показателем того, что ваш кишечник работает. В норме газы выходят из кишечника восемь-десять раз в день. Громкие они или тихие, без запаха или с запахом — все зависит от того, что было съедено за день», - об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила гастроэнтеролог Александра Алисова.

«Сырые продукты, такие как фрукты и овощи, злаки и молочные продукты, могут вызывать обострение метеоризма. Другие его провокаторы – это бобовые, капуста, свежий хлеб, лук. Также повышенное газообразование может быть связано с непереносимостью лактозы или фруктозы. Лактоза содержится в сливках, твороге и мороженом, а фруктоза – в свежих фруктах, сухофруктах, во многих производственных сластях и напитках».

«В качестве профилактической меры против метеоризма помогают интенсивные физические упражнения. Это особенно актуально для тех, кому по работе приходится много сидеть. Также могут быть полезны упражнения, которые мягко напрягают и расслабляют мышцы живота, – например, вращением педалей в положении лежа на спине».

Считается, что говорить о таком стыдно, но пукают все люди, и это совершенно нормально. Метеоризм возникает, поскольку при употреблении пищи с каждым укусом в организм попадает не только еда, но и воздух. Часть его выходит из желудка в виде отрыжки, оставшийся воздух продолжает перемещаться в кишечник, где поглощается его бактериями. Они, в свою очередь, вырабатывают водород, азот, углекислый газ и метан. После смешения воздуха с этими газами их смесь стремится через кишечник выйти наружу.Метеоризм бывает связан с неловкими моментами, если обостряется в неподходящей обстановке. Вредно ли при этом сдерживаться? По слова врача, скорее нет. По этому поводу нет никаких исследований или научных выводов. Но человеческий организм устроен так, что сдерживаться он может лишь ограниченное время. В конечном итоге скопившиеся газы вызовут давление, которое уже будет невозможно контролировать.Особого внимания требуют случаи, когда метеоризм причиняет боль, сопровождается изжогой и вздутием или провоцирует постоянные неконтролируемые выпускания воздуха. Провоцировать повышенный метеоризм могут некоторые продукты: например, капуста или бобовые. Также его причиной бывает чрезмерное употребление газированных напитков.Помимо того, усилению газообразования способствует отсутствие привычки тщательно пережевывать пищу. Если вы едите быстро, то проглатываете больше воздуха, чем обычно. Другой его фактор – недостаток движения, малоподвижный образ жизни,Если метеоризм возникает 20 раз в день и чаще, а вместе с усиливаются боли в животе и его вздутие, это может оказаться признаком пищевой непереносимости или синдрома раздраженного кишечника. В том случае, когда изменение рациона питания не помогает исправить повышенный метеоризм, или он становится хроническим, стоит обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на опасность постоянного вздутия живота указала гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.

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