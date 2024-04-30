Гастроэнтеролог Помойнецкая: постоянное вздутие живота приводит к дефициту витаминов

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живот

Как рассказала гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая, пациенты часто обращаются к врачу с жалобами на вздутие  живота. 

Если газообразование возникает на большую часть продуктов, то игнорировать эту проблему нельзя.

— Если метеоризм в кишечнике присутствует постоянно, пища не может полноценно усваиваться. Именно наличие длительного вздутия частая причина витаминно - минеральных дефицитов, — предупредила медик в своем блоге.

Это происходит так: пища полностью не расщепляется, и газы препятствуют контакту пищи со слизистыми. Результат — неполное усвоение продуктов питания.

Какие продукты чаще всего вызывают вздутие:
  • бобовые
  • чеснок
  • яблоки / персики / виноград 
  • продукты, богатые фруктозой
  • мучные изделия
  • газированные напитки
  • соевые продукты
  • орехи
  • все виды капусты
  • неправильное сочетание продуктов 

Причины частого газообразования:

  • Дисбактериоз
  • СИБР / СИГР (синдром избыточного бактериального роста / синдром избыточного грибкового роста)
  • Пониженная кислотность
  • Длительный прием ИПП (ингибиторы протонной помпы)
  • Много белковой пищи в рационе
  • Сахар и его искусственные заменители, фруктоза
  • Не хватает ферментов, которые расщепляют пищевые волокна
  • Плохой желчеотток и качество желчи

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Помойнецкая
Ольга Помойнецкая
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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