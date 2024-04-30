Гастроэнтеролог Помойнецкая: постоянное вздутие живота приводит к дефициту витаминов

бобовые

чеснок

яблоки / персики / виноград

продукты, богатые фруктозой

мучные изделия

газированные напитки

соевые продукты

орехи

все виды капусты

неправильное сочетание продуктов

Дисбактериоз

СИБР / СИГР (синдром избыточного бактериального роста / синдром избыточного грибкового роста)

Пониженная кислотность

Длительный прием ИПП (ингибиторы протонной помпы)

Много белковой пищи в рационе

Сахар и его искусственные заменители, фруктоза

Не хватает ферментов, которые расщепляют пищевые волокна

Плохой желчеотток и качество желчи

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