Гастроэнтеролог Помойнецкая: постоянное вздутие живота приводит к дефициту витаминов
Как рассказала гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая, пациенты часто обращаются к врачу с жалобами на вздутие живота.
Если газообразование возникает на большую часть продуктов, то игнорировать эту проблему нельзя.
— Если метеоризм в кишечнике присутствует постоянно, пища не может полноценно усваиваться. Именно наличие длительного вздутия частая причина витаминно - минеральных дефицитов, — предупредила медик в своем блоге.
Это происходит так: пища полностью не расщепляется, и газы препятствуют контакту пищи со слизистыми. Результат — неполное усвоение продуктов питания.
Какие продукты чаще всего вызывают вздутие:
- бобовые
- чеснок
- яблоки / персики / виноград
- продукты, богатые фруктозой
- мучные изделия
- газированные напитки
- соевые продукты
- орехи
- все виды капусты
- неправильное сочетание продуктов
Причины частого газообразования:
- Дисбактериоз
- СИБР / СИГР (синдром избыточного бактериального роста / синдром избыточного грибкового роста)
- Пониженная кислотность
- Длительный прием ИПП (ингибиторы протонной помпы)
- Много белковой пищи в рационе
- Сахар и его искусственные заменители, фруктоза
- Не хватает ферментов, которые расщепляют пищевые волокна
- Плохой желчеотток и качество желчи
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Помойнецкая
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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