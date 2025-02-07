Запор увеличивает подверженность опасным заболеваниям. Как помочь кишечнику лучше работать?

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запор

Если с кишечником что-то не так, это оказывает неприятное воздействие не только на пищеварение, но и на здоровье всего организма.

Сегодня уже хорошо известно, что от состояния кишечника зависят многие аспекты здоровья. В кишечнике в виде иммунных клеток расположена большая часть иммунной системы и происходят многие важные метаболические процессы. Например, жизненно важные питательные вещества всасываются из пищи в кишечнике и транспортируются затем к органам через кровь.

Нарушенная кишечная флора (микробиом) влияет на подверженность опасным заболеваниям – в частности, на подверженность болезням Альцгеймера и Паркинсона, рассеянный склероз. То, насколько хорошо опорожняется кишечник, говорит о состоянии  его микрофлоры, как и о рисках серьезных патологий, отметила в комментарии для «МедикФорум» терапевт Ирина Андреева.

Врач сообщила: исследователи выявили связь между составом кишечного микробиома и частотой дефекации. Было установлено, что у людей, которые испражняются один или два раза в день, кишечный тракт содержит особенно много полезных бактерий. Их наименьшую концентрацию содержит кишечник тех, кто страдает запором, то есть, опорожняется реже двух раз в неделю.

Не стоит недооценивать опасность запора, так как он увеличивает подверженность людей опасным заболеваниям, подчеркнула терапевт. При запоре в организме увеличивается содержание токсинов, вызывающих повреждение органов, включая ЦНС.

«В крови людей, страдающих запорами, распространяются продукты распада (например, индоксилсульфат), которые могут повредить почки и повышают риск возрастного упадка мозга, нейродегенеративных заболеваний», - предупредила Андреева.

Как помочь кишечнику лучше работать? По словам врача, залогом здоровья кишечника является сбалансированное питание.

Вот что можно сделать, чтобы помочь кишечнику работать «как часы»:

  • Обогатить рацион клетчаткой: включить в него цельнозерновые продукты, льняные семена, псиллиум, свежие овощи и фрукты.
«Каждый человек должен употреблять 25 граммов клетчатки ежедневно – это не только стимулирует перистальтику кишечника, но и помогает организму выводить больше вредных, потенциально токсичных веществ».
  • Пить достаточно много жидкости: воды или несладкого чая;
  • Употреблять полезные жиры в виде ненасыщенных жирных кислот, а насыщенные животные жиры следует употреблять строго в ограниченном количестве;
  • Практиковать физическую активность в виде прогулок, бега трусцой, езды на велосипеде или плавания;
«Физические упражнения не только оказывают положительное влияние на здоровье кишечника и снижают риск развития рака толстой кишки».
  • Избегать стресса: в кишечнике находится много нервных клеток, и стресс может оказывать негативное воздействие на функционирование пищеварительного тракта;
  • Избегать готовых блюд и продуктов с высокой степенью переработки – они содержат вредные для здоровья добавки и жиры;
  • Не иметь привычки есть много за один раз – так создается повышенная нагрузка на кишечник. Лучше питаться регулярно, небольшими порциями;
  • Употреблять ферментированные продукты. Кефир, натуральный йогурт, яблочный уксус и квашеная капуста, содержат живые микроорганизмы, пробиотики, которые обеспечивают хорошее здоровье кишечной микрофлоре.
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Теги : запор, опасность для человека, Ирина Андреева
Запор увеличивает подверженность опасным заболеваниям. Как помочь кишечнику лучше работать?
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