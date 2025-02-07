Запор увеличивает подверженность опасным заболеваниям. Как помочь кишечнику лучше работать?

«В крови людей, страдающих запорами, распространяются продукты распада (например, индоксилсульфат), которые могут повредить почки и повышают риск возрастного упадка мозга, нейродегенеративных заболеваний», - предупредила Андреева.

Обогатить рацион клетчаткой: включить в него цельнозерновые продукты, льняные семена, псиллиум, свежие овощи и фрукты.

«Каждый человек должен употреблять 25 граммов клетчатки ежедневно – это не только стимулирует перистальтику кишечника, но и помогает организму выводить больше вредных, потенциально токсичных веществ».

Пить достаточно много жидкости: воды или несладкого чая;

Употреблять полезные жиры в виде ненасыщенных жирных кислот, а насыщенные животные жиры следует употреблять строго в ограниченном количестве;

Практиковать физическую активность в виде прогулок, бега трусцой, езды на велосипеде или плавания;

«Физические упражнения не только оказывают положительное влияние на здоровье кишечника и снижают риск развития рака толстой кишки».

Избегать стресса: в кишечнике находится много нервных клеток, и стресс может оказывать негативное воздействие на функционирование пищеварительного тракта;

Избегать готовых блюд и продуктов с высокой степенью переработки – они содержат вредные для здоровья добавки и жиры;

Не иметь привычки есть много за один раз – так создается повышенная нагрузка на кишечник. Лучше питаться регулярно, небольшими порциями;

Употреблять ферментированные продукты. Кефир, натуральный йогурт, яблочный уксус и квашеная капуста, содержат живые микроорганизмы, пробиотики, которые обеспечивают хорошее здоровье кишечной микрофлоре.

Сегодня уже хорошо известно, что от состояния кишечника зависят многие аспекты здоровья. В кишечнике в виде иммунных клеток расположена большая часть иммунной системы и происходят многие важные метаболические процессы. Например, жизненно важные питательные вещества всасываются из пищи в кишечнике и транспортируются затем к органам через кровь.Нарушенная кишечная флора (микробиом) влияет на подверженность опасным заболеваниям – в частности, на подверженность болезням Альцгеймера и Паркинсона, рассеянный склероз. То, насколько хорошо опорожняется кишечник, говорит о состоянии его микрофлоры, как и о рисках серьезных патологий, отметила в комментарии для «МедикФорум» терапевт Ирина Андреева.Врач сообщила: исследователи выявили связь между составом кишечного микробиома и частотой дефекации. Было установлено, что у людей, которые испражняются один или два раза в день, кишечный тракт содержит особенно много полезных бактерий. Их наименьшую концентрацию содержит кишечник тех, кто страдает запором, то есть, опорожняется реже двух раз в неделю.Не стоит недооценивать опасность запора, так как он увеличивает подверженность людей опасным заболеваниям, подчеркнула терапевт. При запоре в организме увеличивается содержание токсинов, вызывающих повреждение органов, включая ЦНС.По словам врача, залогом здоровья кишечника является сбалансированное питание.Вот что можно сделать, чтобы помочь кишечнику работать «как часы»:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких нарушениях у людей возникает повышенный метеоризм

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