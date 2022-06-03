Почему ученые считают, что кишечник – это наш «второй мозг»
Состояние кишечника влияет на подверженность болезням мозга, включая деменцию.
По данным Стэнфордского университета, кишечный микробиом развивается со дня рождения человека. Еще когда плод проходит по родовым путям, его кишечник наполняется множеством микроорганизмов, переданных мамой. Затем, когда ребенок появляется на свет, происходит контакт кожа к коже, следует первая еда, инфекции – все это тоже определяет состав микробиома. По мере роста и развития человека внутренней мир его кишечника претерпевает изменения. Исследования показали, что на состояние кишечника значительное влияние оказывают факторы окружающей среды, такие как хронический стресс, искусственные подсластители, пестициды, средства дезинфекции, загрязненные частицы в воздухе, общение с домашними питомцами, регулярная пища. В конечном счете, в организме каждого человека формируется уникальная среда из кишечных микроорганизмов.
Кишечник – это «второй мозг». Многие исследователи называют кишечник «вторым мозгом», говоря, что его бактерии влияют на то, каким будет неврологическое здоровье. Это подтверждают когнитивные тесты среди людей среднего возраста – обладатели более разнообразного кишечного микробиома могут похвастать лучшими показателями. Ученые считают, что кишечник производит специфические молекулы, которые передают сигналы в мозг через кровоток или энтеральную нервную систему. Именно от кишечных бактерий зависит подверженность таким состояниям как депрессия, тревожность, деменция. Экспериментируя, ученые перенесли кишечные бактерии животных с расстройствами настроения здоровым – в результате у последних развилась депрессия.
Также от бактерий кишечника зависят наше социальное поведение и способность взаимодействовать с другими людьми, наши реакции на стресс и проблемные ситуации. С состояние микробиома кишечника исследователи связывают и склонность к СДВГ, расстройствам аутистического спектра.
«Некоторые кишечные микробы могут создавать раздражители для иммунной системы, которые попадают в кровоток и влияют на иммунные клетки мозга. Эти микробы могут нарушать иммунные функции, связанные с очисткой головного мозга от бляшек, тем самым способствуя развитию болезни Альцгеймера».
Кроме того, исследования показали, что микробиота кишечника может регулировать уровень гормонов, в том числе эстрогена. Когда возникает дисбактериоз кишечника, то есть, в нем начинают превалировать «плохие» бактерии, уровень эстрогена может измениться, что тоже ведет к снижению когнитивных функций.
Таким образом, говорят ученые, «настройка» кишечного микробиома может помочь предотвратить или лечить заболевания, связанные с мозгом, или психические расстройства. Для здоровья кишечника крайне важно питаться разнообразно – прежде всего, в рационе должно быть больше разных растительных продуктов, здоровых масел или жиров, а также ферментированных продуктов и как можно меньше рафинированного сахара, переработанных мясных изделий. Кроме того, имеет значение прием лекарств – например, антибиотики губительны для здоровых кишечных бактерий.
Признаки проблем в кишечнике.
- Газы и вздутие живота.
- Тошнота.
- Запоры.
- Диарея.
- Мозговой туман или головные боли.
- Тяга к сахару.
- Мышечные боли
- Увеличение веса.
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