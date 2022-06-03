Почему ученые считают, что кишечник – это наш «второй мозг»

«Некоторые кишечные микробы могут создавать раздражители для иммунной системы, которые попадают в кровоток и влияют на иммунные клетки мозга. Эти микробы могут нарушать иммунные функции, связанные с очисткой головного мозга от бляшек, тем самым способствуя развитию болезни Альцгеймера».

Газы и вздутие живота.

Тошнота.

Запоры.

Диарея.

Мозговой туман или головные боли.

Тяга к сахару.

Мышечные боли

Увеличение веса.